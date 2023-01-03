https://sputnikarabic.ae/20230103/وزير-ألماني-يطالب-بتقنين-النبش-في-القمامة-وعدم-اعتبارها-جريمة-ما-السبب--1071882099.html

وزير ألماني يطالب بتقنين "النبش في القمامة" وعدم اعتباره جريمة... ما السبب؟

وزير ألماني يطالب بتقنين "النبش في القمامة" وعدم اعتباره جريمة... ما السبب؟

طالب وزير الزراعة في ألمانيا، جيم أوزدمير، بتقنين النبش في القمامة، بهدف تقليل النفايات وإطعام الجياع، وهو تصرف يعاقب عليه القانون في البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T12:09+0000

2023-01-03T12:09+0000

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أخبار ألمانيا

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ولا يزال "النبش في القمامة" بحثا عن الطعام الذي ربما يتخلص منه السكان والمتاجر، جريمة جنائية في ألمانيا، تُعرف باسم "كونتينيرن"، على عكس دول أوروبا الغربية الأخرى، مثل السويد وهولندا، وفرنسا التي تعتبر فيها القمامة قانونيا ممتلكات دون مالك، ولا تعاقب النابشين فيها.وكانت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا، قضت عام 2019 بأن متجر البقالة لا تبطل حيازته للطعام بوضعه في صندوق القمامة.

https://sputnikarabic.ae/20220810/النيابة-الألمانية-تدرس-فتح-تحقيق-مع-شولتز-لتخلصه-من-وثائق-سرية-في-القمامة-1066266368.html

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