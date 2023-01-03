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https://sputnikarabic.ae/20230103/-تراجع-أعداد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إسبانيا-خلال-2022-بمقدار-الربع-1071904726.html
تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا خلال 2022 بمقدار الربع
تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا خلال 2022 بمقدار الربع
أعلنت إسبانيا انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بأكثر من الربع في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، عازية ذلك بشكل أساسي إلى تراجع عمليات عبور البحر. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T19:11+0000
2023-01-03T19:11+0000
حكومة إسبانيا
مهاجر غير شرعي
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جاء هذا في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية الإسبانية، بحسب وكالة "فرانس برنس".وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة، أن 31219 شخصا في المجمل دخلوا إسبانيا العام الماضي دون تصريح، أي بتراجع من 41945 في عام 2021.وأشارت التقرير إلى أن هذا التراجع بلغ 25.6 في المائة وأنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي.وأرجعت وزارة الداخلية الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى "التعاون مع دول المنشأ والعبور" للمهاجرين، وتعزيز مكافحة "المافيات التي تتاجر بالبشر".تراجع وصول المهاجرين عبر البحر في أنحاء الدولة لكن الانخفاض الأكثر أهمية حدث في جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلنطي قبالة شمال غربي أفريقيا.فقد انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى أرخبيل جزر الكناري إلى 15682 في عام 2022 من 22316 في العام السابق، أي أقل بنحو 30 في المائة.
https://sputnikarabic.ae/20230103/كندا-تعلن-استقبال-عدد-تاريخي-من-المهاجرين-في-عام-2022-1071901226.html
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حكومة إسبانيا, مهاجر غير شرعي
حكومة إسبانيا, مهاجر غير شرعي

تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا خلال 2022 بمقدار الربع

19:11 GMT 03.01.2023
© AP Photo / Valeria Ferrarioصورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Valeria Ferrario
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أعلنت إسبانيا انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بأكثر من الربع في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، عازية ذلك بشكل أساسي إلى تراجع عمليات عبور البحر.
جاء هذا في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية الإسبانية، بحسب وكالة "فرانس برنس".
رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
كندا تعلن استقبال عدد تاريخي من المهاجرين في عام 2022
17:23 GMT
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة، أن 31219 شخصا في المجمل دخلوا إسبانيا العام الماضي دون تصريح، أي بتراجع من 41945 في عام 2021.
وأشارت التقرير إلى أن هذا التراجع بلغ 25.6 في المائة وأنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي.
وأرجعت وزارة الداخلية الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى "التعاون مع دول المنشأ والعبور" للمهاجرين، وتعزيز مكافحة "المافيات التي تتاجر بالبشر".
تراجع وصول المهاجرين عبر البحر في أنحاء الدولة لكن الانخفاض الأكثر أهمية حدث في جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلنطي قبالة شمال غربي أفريقيا.
فقد انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى أرخبيل جزر الكناري إلى 15682 في عام 2022 من 22316 في العام السابق، أي أقل بنحو 30 في المائة.
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