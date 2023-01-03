https://sputnikarabic.ae/20230103/-تراجع-أعداد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-إسبانيا-خلال-2022-بمقدار-الربع-1071904726.html

تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا خلال 2022 بمقدار الربع

تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا خلال 2022 بمقدار الربع

أعلنت إسبانيا انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بأكثر من الربع في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، عازية ذلك بشكل أساسي إلى تراجع عمليات عبور البحر. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T19:11+0000

2023-01-03T19:11+0000

2023-01-03T19:11+0000

حكومة إسبانيا

مهاجر غير شرعي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754790_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_357064b9fe0ef733598b2fb868c34c6d.jpg

جاء هذا في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية الإسبانية، بحسب وكالة "فرانس برنس".وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي بشأن الهجرة، أن 31219 شخصا في المجمل دخلوا إسبانيا العام الماضي دون تصريح، أي بتراجع من 41945 في عام 2021.وأشارت التقرير إلى أن هذا التراجع بلغ 25.6 في المائة وأنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي.وأرجعت وزارة الداخلية الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى "التعاون مع دول المنشأ والعبور" للمهاجرين، وتعزيز مكافحة "المافيات التي تتاجر بالبشر".تراجع وصول المهاجرين عبر البحر في أنحاء الدولة لكن الانخفاض الأكثر أهمية حدث في جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلنطي قبالة شمال غربي أفريقيا.فقد انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى أرخبيل جزر الكناري إلى 15682 في عام 2022 من 22316 في العام السابق، أي أقل بنحو 30 في المائة.

https://sputnikarabic.ae/20230103/كندا-تعلن-استقبال-عدد-تاريخي-من-المهاجرين-في-عام-2022-1071901226.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حكومة إسبانيا, مهاجر غير شرعي