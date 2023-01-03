https://sputnikarabic.ae/20230103/-تركيا-تدين-التصرفات-الاستفزازية-من-قبل-وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-تجاه-المسجد-الأقصى-1071887221.html
تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى
تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، "التصرف الاستفزازي" الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:28+0000
2023-01-03T13:28+0000
2023-01-03T13:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6b13d415f8eae3295871e5f8436da544.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ونشعر بالقلق حياله". وأضاف البيان "ندعو إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس، وتتسبب في التصعيد بالمنطقة".وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/السعودية-تدين-الممارسات-الاستفزازية-لأحد-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-اقتحام-المسجد-الأقصى-1071882435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، "التصرف الاستفزازي" الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ونشعر بالقلق حياله".
وأضاف البيان "ندعو إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس، وتتسبب في التصعيد بالمنطقة".
وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.