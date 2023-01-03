عربي
https://sputnikarabic.ae/20230103/-تركيا-تدين-التصرفات-الاستفزازية-من-قبل-وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-تجاه-المسجد-الأقصى-1071887221.html
تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى
تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، "التصرف الاستفزازي" الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:28+0000
2023-01-03T13:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6b13d415f8eae3295871e5f8436da544.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ونشعر بالقلق حياله". وأضاف البيان "ندعو إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس، وتتسبب في التصعيد بالمنطقة".وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/السعودية-تدين-الممارسات-الاستفزازية-لأحد-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-اقتحام-المسجد-الأقصى-1071882435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تركيا تدين "التصرفات الاستفزازية" من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى

13:28 GMT 03.01.2023
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، "التصرف الاستفزازي" الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ونشعر بالقلق حياله".
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
السعودية تدين "الممارسات الاستفزازية" لأحد المسؤولين الإسرائيليين بعد اقتحام المسجد الأقصى
12:12 GMT
وأضاف البيان "ندعو إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس، وتتسبب في التصعيد بالمنطقة".
وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала