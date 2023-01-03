https://sputnikarabic.ae/20230103/-مسؤول-أممي-يحذر-وزيرا-أفغانيا-تأثير-حظر-عمل-الأفغانيات-في-مجال-الإغاثة-مدمر-على-المدى-الطويل-1071895422.html
مسؤول أممي يحذر وزيرا أفغانيا: تأثير حظر عمل الأفغانيات في مجال الإغاثة مدمر على المدى الطويل
مسؤول أممي يحذر وزيرا أفغانيا: تأثير حظر عمل الأفغانيات في مجال الإغاثة مدمر على المدى الطويل
التقى نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، فران إيكيزا، وزير إدارة الكوارث الأفغاني محمد عباس أخوند. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:45+0000
2023-01-03T15:45+0000
2023-01-03T15:45+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
منظمة الأمم المتحدة
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ووفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في موقع تويتر، كان اللقاء لمناقشة قرار "طالبان" (محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب) بمنع النساء من العمل في مجال الرعاية الصحية.وقال البيان: "التقى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في أفغانستان، فران إيكيزا، اليوم وزير إدارة الكوارث في طالبان محمد عباس أخوند".وأوضح بيان البعثة أن الأمم المتحدة أعادت التأكيد على العواقب التي تهدد الحياة على جميع الأفغان من حظر النساء الأفغانيات للعمل في وكالات الإغاثة، لافتة إلى أن التأثير قد يكون على المدى الطويل مدمرًا بالنسبة إلى جميع الأفغان.بالإضافة إلى ذلك، في أواخر ديسمبر / كانون الأول، مُنعت الفتيات من الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.طالع أيضا: نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان: ندعو لإدماج نساء أفغانستان في الدوائر الحكومية
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-منظمات-إغاثية-تعلق-أنشطتها-في-أفغانستان-اعتراضا-على-حظر-توظيف-النساء-1071577864.html
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, منظمة الأمم المتحدة
مسؤول أممي يحذر وزيرا أفغانيا: تأثير حظر عمل الأفغانيات في مجال الإغاثة مدمر على المدى الطويل
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التقى نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، فران إيكيزا، وزير إدارة الكوارث الأفغاني محمد عباس أخوند.
ووفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة
للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في موقع تويتر، كان اللقاء لمناقشة قرار "طالبان" (محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب) بمنع النساء من العمل في مجال الرعاية الصحية.
وقال البيان: "التقى مكتب المفوضية السامية
للأمم المتحدة في أفغانستان، فران إيكيزا، اليوم وزير إدارة الكوارث في طالبان محمد عباس أخوند".
25 ديسمبر 2022, 12:21 GMT
وأوضح بيان البعثة أن الأمم المتحدة أعادت التأكيد على العواقب التي تهدد الحياة على جميع الأفغان من حظر النساء الأفغانيات للعمل في وكالات الإغاثة، لافتة إلى أن التأثير قد يكون على المدى الطويل مدمرًا بالنسبة إلى جميع الأفغان.
وكانت طالبان قد وصلت إلى السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس 2021، ومنذ وصولها اتخذت عدة قرارات تتعلق بالنساء والحريات العامة لم يرض عنها المجتمع الدولي، حيث منعت النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وفصلت في المدارس بين الجنسين.
بالإضافة إلى ذلك، في أواخر ديسمبر / كانون الأول، مُنعت الفتيات من الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.