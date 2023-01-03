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https://sputnikarabic.ae/20230103/6-قتلى-و5-جرحى-في-حادث-سير-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-1071871591.html
6 قتلى و5 جرحى إثر حادث سير في ولاية تكساس الأمريكية
6 قتلى و5 جرحى إثر حادث سير في ولاية تكساس الأمريكية
يجري تحقيق بعد مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر حادث سير تضمن ثلاث مركبات في ولاية تكساس بجنوب وسط الولايات المتحدة، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T05:40+0000
2023-01-03T06:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان صحفي، إلى أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة بالقرب من جورج ويست في شرق تكساس.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حافلة صغيرة كانت تسير جنوبا على الطريق السريع 59 حاولت تجاوز سيارة في منطقة ممنوع فيها التجاوز واصطدمت وجها لوجه بسيارة دفع رباعي متجهة شمالا، لتصدم بها أيضا من الخلف سيارة من نوع سيدان.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

6 قتلى و5 جرحى إثر حادث سير في ولاية تكساس الأمريكية

05:40 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 06:00 GMT 03.01.2023)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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يجري تحقيق بعد مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر حادث سير تضمن ثلاث مركبات في ولاية تكساس بجنوب وسط الولايات المتحدة، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الاثنين.
وأشارت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان صحفي، إلى أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة بالقرب من جورج ويست في شرق تكساس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حافلة صغيرة كانت تسير جنوبا على الطريق السريع 59 حاولت تجاوز سيارة في منطقة ممنوع فيها التجاوز واصطدمت وجها لوجه بسيارة دفع رباعي متجهة شمالا، لتصدم بها أيضا من الخلف سيارة من نوع سيدان.
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