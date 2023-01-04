أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canal
وصلت أكبر مكتبة عائمة في العالم "لوجوس هوب" إلى ميناء بورسعيد المصري، اليوم الأربعاء، قادمة من ميناء بيروت.
وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" إن السفينة التي تحمل على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، أجرت اليوم زيارتها الثانية للميناء المصري بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاما.
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
1/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
2/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
3/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
4/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
5/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
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© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
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© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
8/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
9/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
© Photo / Suez Canalأكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
10/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
1/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
2/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
3/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
4/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
5/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
6/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
7/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
8/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
9/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
10/10
© Photo / Suez Canal
أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري
وبهذه المناسبة، نظمت محافظة بورسعيد المصرية احتفالا على رصيف الميناء، ظهر فيه عدد من الأطفال يحملون أعلام مصر مرددين عبارات ترحيبية بلغات مختلفة.
تضمن الحفل استعراضات لفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، كما شاركت مؤسسة "مشكاة نور" في استقبال المكتبة العائمة، التي رست في ميناء بورسعيد على أن تبقى لمدة 20 يوما، لتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.
16 ديسمبر 2022, 15:33 GMT
يشار إلى أن السفينة تفتح معرضها العائم لآلاف الزوار يوميا من محبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عاما، نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، وذوي الهمم فيمكنهم الدخول إلى السفينة مجانا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميا طوال مدة المعرض.
يذكر أن عدد أفراد الفريق العامل على متن السفينة يتجاوز 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، كما يبلغ طولها 132 مترا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف كتاب.