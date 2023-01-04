https://sputnikarabic.ae/20230104/أكبر-مكتبة-عائمة-تصل-إلى-ميناء-بورسعيد-المصري-صور-1071941490.html

أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور

أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور

وصلت أكبر مكتبة عائمة في العالم "لوجوس هوب" إلى ميناء بورسعيد المصري، اليوم الأربعاء، قادمة من ميناء بيروت. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T21:17+0000

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وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" إن السفينة التي تحمل على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، أجرت اليوم زيارتها الثانية للميناء المصري بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاما.وبهذه المناسبة، نظمت محافظة بورسعيد المصرية احتفالا على رصيف الميناء، ظهر فيه عدد من الأطفال يحملون أعلام مصر مرددين عبارات ترحيبية بلغات مختلفة.تضمن الحفل استعراضات لفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، كما شاركت مؤسسة "مشكاة نور" في استقبال المكتبة العائمة، التي رست في ميناء بورسعيد على أن تبقى لمدة 20 يوما، لتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.يشار إلى أن السفينة تفتح معرضها العائم لآلاف الزوار يوميا من محبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عاما، نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، وذوي الهمم فيمكنهم الدخول إلى السفينة مجانا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميا طوال مدة المعرض.يذكر أن عدد أفراد الفريق العامل على متن السفينة يتجاوز 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، كما يبلغ طولها 132 مترا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف كتاب.

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