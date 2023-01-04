https://sputnikarabic.ae/20230104/ألمانيا-تعلن-استقبال-أكثر-من-مليون-لاجئ-أوكراني-منذ-انطلاق-العملية-الروسية-الخاصة-1071938888.html
ألمانيا تعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية الروسية الخاصة
ألمانيا تعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية الروسية الخاصة
أعلنت الحكومة الألمانية أنها استقبلت ما يزيد على مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T20:46+0000
2023-01-04T20:46+0000
2023-01-04T20:48+0000
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برلين - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسيميليان كال، اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم الوزارة: "حتى 2 يناير/ كانون الثاني، كان هناك 1045854 شخصا".ويتضمن هذا الرقم فقط المدرجين في السجل المركزي للأجانب الذي يديره المكتب الفيدرالي لشؤون الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية.وذكر المتحدث باسم الداخلية أن نحو ثلث اللاجئين المسجلين من القصر.ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التشيكية، أن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية.يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230104/كاتب-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-أظهر-حاجة-واشنطن-لمغادرة-الناتو-1071929354.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, اللاجئون, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, اللاجئون, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية الروسية الخاصة
20:46 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 20:48 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الألمانية أنها استقبلت ما يزيد على مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
برلين - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسيميليان كال، اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "حتى 2 يناير/ كانون الثاني، كان هناك 1045854 شخصا".
ويتضمن هذا الرقم فقط المدرجين في السجل المركزي للأجانب الذي يديره المكتب الفيدرالي لشؤون الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية.
وذكر المتحدث باسم الداخلية أن نحو ثلث اللاجئين المسجلين من القصر.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التشيكية
، أن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية.
يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.