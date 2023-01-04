https://sputnikarabic.ae/20230104/إسرائيل-تفرج-عن-جثماني-فلسطينيين-بعد-احتجازهما-عامين-1071932435.html
إسرائيل تفرج عن جثماني فلسطينيين بعد احتجازهما عامين
إسرائيل تفرج عن جثماني فلسطينيين بعد احتجازهما عامين
سلمت السلطات الإسرائيلية، جثماني الشابين أشرف هلسة من بلدة السواحرة، شرقي القدس، ومحمد عمرو من بلدة حلحول، شمال مدينة الخليل، اللذين قتلا برصاص الجيش... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:59+0000
2023-01-04T16:59+0000
2023-01-04T17:01+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وتم تسليم جثمان هلسة في بلدة أبو ديس شرق القدس ضمن شروط على عائلته، فيما تم تسليم جثمان عمرو في مدينة الخليل حيث نقل إلى المستشفى الأهلي في المدينة.وقتل محمد عمرو قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في بيت لحم، في الأول من فبراير/ شباط 2021، فيما قتل هلسة في 17 أغسطس/ آب 2020، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.ومع تسليم الجثمانين، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين 114 فلسطينيا، منذ العودة إلى سياسة الاحتجاز عام 2016، كما تحتجز إسرائيل جثمان 256 فلسطينيا منذ سنوات في مقابر الأرقام، وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء "أهلية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إسرائيل تفرج عن جثماني فلسطينيين بعد احتجازهما عامين
16:59 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
سلمت السلطات الإسرائيلية، جثماني الشابين أشرف هلسة من بلدة السواحرة، شرقي القدس، ومحمد عمرو من بلدة حلحول، شمال مدينة الخليل، اللذين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد احتجازهما لنحو عامين.
وتم تسليم جثمان هلسة في بلدة أبو ديس شرق القدس ضمن شروط على عائلته، فيما تم تسليم جثمان
عمرو في مدينة الخليل حيث نقل إلى المستشفى الأهلي في المدينة.
وقال محمد هلسة عم الأسير محمد هلسة لوكالة" سبوتنيك": "لقد وضع الاحتلال مجموعة من الشروط علينا مقابل التسليم، فقد اشترطوا وجود الأقارب من الدرجة الأولى فقط أثناء التسليم، وكذلك عدم إظهار الاحتفاء بالشهيد ومشاركة قليلة في الجنازة، وكان هناك حالة من الاستنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة وأنَّ المقبرة تقع بالقرب من الحاجز العسكري الإسرائيلي".
وقتل محمد عمرو قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في بيت لحم، في الأول من فبراير/ شباط 2021، فيما قتل هلسة في 17 أغسطس/ آب 2020، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.
وقالت والدة هلسة لـ"سبوتنيك": "لم يغيب عني أشرف منذ استشهاده، وما كان يألمني أنني لم أودع ابني منذ عامين، اليوم أرى أشرف وقلبي يعتصر ألماً، فلماذا يحتجز الاحتلال أبناءنا، ألا يكفيه أنه قتلهم".
ومع تسليم الجثمانين، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين
114 فلسطينيا، منذ العودة إلى سياسة الاحتجاز عام 2016، كما تحتجز إسرائيل جثمان 256 فلسطينيا منذ سنوات في مقابر الأرقام، وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء "أهلية".