https://sputnikarabic.ae/20230104/إعلام-من-المحتمل-أن-يكون-جرى-إعدام-وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-السابق-وعدد-من-الدبلوماسيين-في-2022--1071912915.html
إعلام: من المحتمل أن يكون جرى إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق وعدد من الدبلوماسيين في 2022
إعلام: من المحتمل أن يكون جرى إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق وعدد من الدبلوماسيين في 2022
أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق، ري يونغ هو، والعديد من المسؤولين الآخرين بوزارة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T07:33+0000
2023-01-04T07:33+0000
2023-01-04T07:33+0000
العالم
كوريا الشمالية
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ونُقل عن المصادر قولها إن عمليات الإعدام نفذت "بين صيف وخريف 2022". وقالت المصادر إن سبب استخدام عقوبة الإعدام ضد الدبلوماسيين غير واضح، لكنها أوضحت أن العديد منهم عملوا في سفارة كوريا الشمالية في المملكة المتحدة وزعمت أن ذلك قد يكون على صلة ببعض القضايا المتعلقة بالسفارة.وفي عام 2016، هرب نائب سفير كوريا الشمالية لدى المملكة المتحدة، تاي يونغ هو، إلى كوريا الجنوبية، حيث حصل هو وعائلته على حق اللجوء. واتهمت السلطات الكورية الشمالية الدبلوماسي بالاختلاس والقيام بأعمال جنسية ضد قاصر والتجسس لصالح كوريا الجنوبية.وقالت الصحيفة اليابانية إنه من المحتمل أن تكون عمليات الإعدام المزعومة تهدف إلى الضغط على دبلوماسيين كوريين شماليين من أجل منع محاولات الهروب من هذا القبيل.
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سبوتنيك عربي
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العالم, كوريا الشمالية
إعلام: من المحتمل أن يكون جرى إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق وعدد من الدبلوماسيين في 2022
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أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق، ري يونغ هو، والعديد من المسؤولين الآخرين بوزارة الخارجية قد تم إعدامهم العام الماضي.
ونُقل عن المصادر قولها إن عمليات الإعدام نفذت "بين صيف وخريف 2022". وقالت المصادر إن سبب استخدام عقوبة الإعدام ضد الدبلوماسيين غير واضح، لكنها أوضحت أن العديد منهم عملوا في سفارة كوريا الشمالية في المملكة المتحدة وزعمت أن ذلك قد يكون على صلة ببعض القضايا المتعلقة بالسفارة.
وفي عام 2016، هرب نائب سفير كوريا الشمالية لدى المملكة المتحدة، تاي يونغ هو، إلى كوريا الجنوبية، حيث حصل هو وعائلته على حق اللجوء. واتهمت السلطات الكورية الشمالية الدبلوماسي بالاختلاس والقيام بأعمال جنسية ضد قاصر والتجسس لصالح كوريا الجنوبية.
وقالت الصحيفة اليابانية إنه من المحتمل أن تكون عمليات الإعدام المزعومة تهدف إلى الضغط على دبلوماسيين كوريين شماليين من أجل منع محاولات الهروب من هذا القبيل.