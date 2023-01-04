https://sputnikarabic.ae/20230104/إعلام-من-المحتمل-أن-يكون-جرى-إعدام-وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-السابق-وعدد-من-الدبلوماسيين-في-2022--1071912915.html

إعلام: من المحتمل أن يكون جرى إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق وعدد من الدبلوماسيين في 2022

إعلام: من المحتمل أن يكون جرى إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق وعدد من الدبلوماسيين في 2022

أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق، ري يونغ هو، والعديد من المسؤولين الآخرين بوزارة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T07:33+0000

2023-01-04T07:33+0000

2023-01-04T07:33+0000

العالم

كوريا الشمالية

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ونُقل عن المصادر قولها إن عمليات الإعدام نفذت "بين صيف وخريف 2022". وقالت المصادر إن سبب استخدام عقوبة الإعدام ضد الدبلوماسيين غير واضح، لكنها أوضحت أن العديد منهم عملوا في سفارة كوريا الشمالية في المملكة المتحدة وزعمت أن ذلك قد يكون على صلة ببعض القضايا المتعلقة بالسفارة.وفي عام 2016، هرب نائب سفير كوريا الشمالية لدى المملكة المتحدة، تاي يونغ هو، إلى كوريا الجنوبية، حيث حصل هو وعائلته على حق اللجوء. واتهمت السلطات الكورية الشمالية الدبلوماسي بالاختلاس والقيام بأعمال جنسية ضد قاصر والتجسس لصالح كوريا الجنوبية.وقالت الصحيفة اليابانية إنه من المحتمل أن تكون عمليات الإعدام المزعومة تهدف إلى الضغط على دبلوماسيين كوريين شماليين من أجل منع محاولات الهروب من هذا القبيل.

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