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https://sputnikarabic.ae/20230104/إنقاذ-طفل-علق-بمجرى-سيول-في-السعودية-فيديو-1071929042.html
إنقاذ طفل علق بمجرى سيول في السعودية... فيديو
إنقاذ طفل علق بمجرى سيول في السعودية... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عملية إنقاذ طفل بعد أن علق في مجرى السيل في المدينة المنورة بالسعودية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
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وظهر الطفل خلال المقاطع المتداولة يقف وسط مجرى مائي مخصص لمياه السيول، ارتفعت فيه المياه إلى حد عجز معها الصبي عن الخروج، ليقفز شخص يدعى مازن الجهني لنجدة الطفل بمساعدة آخرين عن طريق حبل.ونشر المنقذ مقاطع لتلك اللحظات العصيبة وأرفقها بتعليق قال فيه: "الحمد الله دائما وأبدا والحمد الله الذي الله أنقذني أنا والطفل.. إنقاذ طفل من مجرى السيل في المدينة المنورة".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأربعاء، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية.
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نادي الفيديو

إنقاذ طفل علق بمجرى سيول في السعودية... فيديو

15:56 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / AMER HILABIسيول السعودية
سيول السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / AMER HILABI
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عملية إنقاذ طفل بعد أن علق في مجرى السيل في المدينة المنورة بالسعودية.
وظهر الطفل خلال المقاطع المتداولة يقف وسط مجرى مائي مخصص لمياه السيول، ارتفعت فيه المياه إلى حد عجز معها الصبي عن الخروج، ليقفز شخص يدعى مازن الجهني لنجدة الطفل بمساعدة آخرين عن طريق حبل.
ونشر المنقذ مقاطع لتلك اللحظات العصيبة وأرفقها بتعليق قال فيه: "الحمد الله دائما وأبدا والحمد الله الذي الله أنقذني أنا والطفل.. إنقاذ طفل من مجرى السيل في المدينة المنورة".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأربعاء، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية.
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