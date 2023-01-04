https://sputnikarabic.ae/20230104/إنقاذ-1088-مهاجرا-قبالة-السواحل-الليبية-الأسبوع-الماضي-1071911588.html
إنقاذ 1088 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي
إنقاذ 1088 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي
أفادت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، بأنه تم إنقاذ 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T05:39+0000
2023-01-04T05:39+0000
2023-01-04T05:39+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضحت في بيان أنه "في الفترة ما بين يومي 25 و31 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم اعتراض 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا".وكشفت أيضا أنه في عام 2022، تم إنقاذ 24684 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفة أن 525 مهاجرا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك 848 آخرون في عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية.وبسبب انعدام الأمن والفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، اختار العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط متجهين نحو الشواطئ الأوروبية من ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230103/ليبيا-السلطات-تعلق-الدراسة-في-العجيلات-على-وقع-اشتباكات-مسلحة-1071889705.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
إنقاذ 1088 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي
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أفادت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، بأنه تم إنقاذ 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت في بيان أنه "في الفترة ما بين يومي 25 و31 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم اعتراض 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا
".
وكشفت أيضا أنه في عام 2022، تم إنقاذ 24684 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفة أن 525 مهاجرا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك 848 آخرون في عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية.
وبسبب انعدام الأمن والفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، اختار العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط متجهين نحو الشواطئ الأوروبية من ليبيا.