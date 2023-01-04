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https://sputnikarabic.ae/20230104/إهداء-أجهزة-تجسس-للسائقين-على-شكل-ميداليات-يثير-ضجة-في-الأردن-والحكومة-ترد-1071931793.html
إهداء أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات يثير ضجة في الأردن... والحكومة ترد
إهداء أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات يثير ضجة في الأردن... والحكومة ترد
كشفت وزارة الداخلية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردد بشأن، إهداء عصابات أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:46+0000
2023-01-04T17:14+0000
مجتمع
أخبار الأردن
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جاء ذلك في بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، على وقع انتشار شائعات حول إهداء عصابات ميداليات للسائقين على بعض الطرق الرئيسية بالمملكة، ما أثار ذعر البعض وسط تساؤلات عن هوية تلك العصابات والهدف من تجسسها على المواطنين.وقال البيان إن ما تم تداوله في منشور يدَّعي ناشره وجود عصابة تقوم بإهداء (ميداليات) للسائقين وأنها جهاز تجسس للمراقبة، هو غير صحيح ومحض إشاعة وكذب"، وفق ما نقلت وكالة "عمون".ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات أو تداولها وإعادة نشرها.وحذر من أن وحدة الجرائم الالكترونية في المديرية "تتابع ناشري مثل هذه الإشاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".والشهر الماضي، شهدت محافظات جنوبي الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.وتطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة معان، جنوبي المملكة، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، حسبما أفادت آنذاك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.ولاحقا، أعلن الأمن العام الأردني، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به (قتل خلال العملية)، في مقتل العميد الدلابيح.
https://sputnikarabic.ae/20221215/مقتل-نائب-مدير-شرطة-معان-جنوبي-الأردن-إثر-تعرضه-لطلق-ناري-خلال-الاحتجاجات-على-رفع-أسعار-المحروقات-1071247783.html
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أخبار الأردن, منوعات
أخبار الأردن, منوعات

إهداء أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات يثير ضجة في الأردن... والحكومة ترد

16:46 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 17:14 GMT 04.01.2023)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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كشفت وزارة الداخلية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردد بشأن، إهداء عصابات أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات.
جاء ذلك في بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، على وقع انتشار شائعات حول إهداء عصابات ميداليات للسائقين على بعض الطرق الرئيسية بالمملكة، ما أثار ذعر البعض وسط تساؤلات عن هوية تلك العصابات والهدف من تجسسها على المواطنين.
وقال البيان إن ما تم تداوله في منشور يدَّعي ناشره وجود عصابة تقوم بإهداء (ميداليات) للسائقين وأنها جهاز تجسس للمراقبة، هو غير صحيح ومحض إشاعة وكذب"، وفق ما نقلت وكالة "عمون".
ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات أو تداولها وإعادة نشرها.
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات
15 ديسمبر 2022, 22:49 GMT
وحذر من أن وحدة الجرائم الالكترونية في المديرية "تتابع ناشري مثل هذه الإشاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
والشهر الماضي، شهدت محافظات جنوبي الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.
وتطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة معان، جنوبي المملكة، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، حسبما أفادت آنذاك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
ولاحقا، أعلن الأمن العام الأردني، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به (قتل خلال العملية)، في مقتل العميد الدلابيح.
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