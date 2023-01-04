https://sputnikarabic.ae/20230104/إيرادات-النفط-الليبي-تقفز-من-216-مليار-دولار-إلى-22-مليار-في-2022--1071923550.html

إيرادات النفط الليبي تقفز من 21.6 مليار دولار إلى 22 مليار في 2022

إيرادات النفط الليبي تقفز من 21.6 مليار دولار إلى 22 مليار في 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T13:47+0000

2023-01-04T13:47+0000

2023-01-04T13:47+0000

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وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.وليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من بين الدول الأكثر إنتاجا للنفط، إذ يبلغ إنتاجها الحالي أكثر من مليون 200 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230101/ما-العوامل-الحاكمة-لأسعار-النفط-خلال-عام-2023-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1071824045.html

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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سوق النفط, بيع النفط, العالم العربي, أخبار العالم العربي