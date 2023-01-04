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https://sputnikarabic.ae/20230104/إيران-تتوعد-مجلة-فرنسية-نشرت-رسوما-كاريكاتورية-مسيئة-لمرجعيتها-الدينية-والسياسية-برد-حاسم-وفعال-1071916431.html
إيران تتوعد مجلة فرنسية نشرت رسوما كاريكاتورية مسيئة لمرجعيتها الدينية والسياسية برد حاسم وفعال
إيران تتوعد مجلة فرنسية نشرت رسوما كاريكاتورية مسيئة لمرجعيتها الدينية والسياسية برد حاسم وفعال
توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:56+0000
2023-01-04T10:56+0000
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، آثارت الجدل في عام 2020، عندما أعلنت نيتها إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، قبل بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقرها عام 2015؛ وأسفر عن 12 قتيلا من موظفيها.فيما استنكر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، "بأشد العبارات الإهانة التي ارتكبتها مؤخرا مجلة فرنسية بحق الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد، أن الاساءة إلى الرسول محمد (ص) تستهدف صرف أنظار الرأي العام عن المخططات الأمريكية في المنطقة، واصفا إياها بـ"الخطيئة الكبرى، التي لا تغتفر، وتكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربي تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلامية".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة، بما وصفته بـ"العمل المهين"، في إشارة لإعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام "محمد".وقالت، في بيان: "أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق". وتابع المتحدث باسم الوزارة خطيب زاده: "العمل المهين للمجلة الفرنسية، والذي تكرر بحجة حرية التعبير، يضر بمشاعر الموحدين في العالم، ويعمل على استفزاز وإهانة القيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم".
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فرنسا
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فرنسا

إيران تتوعد مجلة فرنسية نشرت رسوما كاريكاتورية مسيئة لمرجعيتها الدينية والسياسية برد حاسم وفعال

10:56 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".
وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، آثارت الجدل في عام 2020، عندما أعلنت نيتها إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، قبل بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقرها عام 2015؛ وأسفر عن 12 قتيلا من موظفيها.
فيما استنكر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، "بأشد العبارات الإهانة التي ارتكبتها مؤخرا مجلة فرنسية بحق الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد، أن الاساءة إلى الرسول محمد (ص) تستهدف صرف أنظار الرأي العام عن المخططات الأمريكية في المنطقة، واصفا إياها بـ"الخطيئة الكبرى، التي لا تغتفر، وتكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربي تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلامية".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة، بما وصفته بـ"العمل المهين"، في إشارة لإعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام "محمد".
وقالت، في بيان: "أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق". وتابع المتحدث باسم الوزارة خطيب زاده: "العمل المهين للمجلة الفرنسية، والذي تكرر بحجة حرية التعبير، يضر بمشاعر الموحدين في العالم، ويعمل على استفزاز وإهانة القيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم".
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