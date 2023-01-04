https://sputnikarabic.ae/20230104/الأعلى-خلال-5-سنوات-مقتل-44-جنديا-إسرائيليا-في-2022-1071932157.html
الأعلى خلال 5 سنوات... مقتل 44 جنديا إسرائيليا في 2022
الأعلى خلال 5 سنوات... مقتل 44 جنديا إسرائيليا في 2022
كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال العام الماضي 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:57+0000
2023-01-04T16:57+0000
2023-01-04T16:57+0000
إسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118050_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c5c22e6f2f324503672f5dd5f5475cf.jpg
أفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، بأن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال العام 2022، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل العام 2017 نحو 55 قتيلا إسرائيليا بين صفوف الجيش.وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن العام الماضي 2021 سجل حوالي 31 قتيلا فقط، و28 خلال العام 2020، مضيفة أن العام الماضي شهد مقتل 3 جنود فقط خلال العمليات العسكرية، وغيرهم ممن سقطوا في فخ الانتحار وغيرهم تم تسجيلهم في سجل القتلى بحوادث سيارات أو الموت مرضا.وأفادت القناة العبرية بأن الجنود القتلى الإسرائيليين سقطوا خلال عمليات لحوادث جوية وحوادث تدريب عسكري وأخرى لحوادث طرق مدنية أو طرق عسكرية فضلا عن غيرها من الظروف الأخرى، لم تذكرها القناة.وأشارت إلى أن هناك 14 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، فضلا عن وفاة 10 آخرين نتيجة لأمراض مختلفة، لافتة إلى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، حيث شهد عام 2018 مقتل 43 جنديا، وعام 2019 - 27 جنديا فقط، فيما قتل 28 في عام 2020، وهو العام الأقل عددا في القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.وشهد عام 2021 انتحار 11 جنديا فقط، في وقت كانت الأرقام الأعلى لانتحار الجنود الإسرائيليين قد تم تسجيلها في عام 2011، حيث أقدم 21 جنديا على الانتحار آنذاك، في حين كانت الأرقام الأقل في عام 2013، حيث تم التبليغ عن انتحار 6 جنود فقط.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118050_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_15ef7791c3950fc3dea4d1c763432c1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم
الأعلى خلال 5 سنوات... مقتل 44 جنديا إسرائيليا في 2022
تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال العام الماضي 2022.
أفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، بأن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال العام 2022، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل العام 2017 نحو 55 قتيلا إسرائيليا بين صفوف الجيش.
وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن العام الماضي 2021 سجل حوالي 31 قتيلا فقط، و28 خلال العام 2020، مضيفة أن العام الماضي شهد مقتل 3 جنود فقط خلال العمليات العسكرية، وغيرهم ممن سقطوا في فخ الانتحار
وغيرهم تم تسجيلهم في سجل القتلى بحوادث سيارات أو الموت مرضا.
وأفادت القناة العبرية بأن الجنود القتلى الإسرائيليين سقطوا خلال عمليات لحوادث جوية وحوادث تدريب عسكري وأخرى لحوادث طرق مدنية أو طرق عسكرية فضلا عن غيرها من الظروف الأخرى، لم تذكرها القناة.
وأشارت إلى أن هناك 14 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي
خلال العام الماضي، فضلا عن وفاة 10 آخرين نتيجة لأمراض مختلفة، لافتة إلى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، حيث شهد عام 2018 مقتل 43 جنديا، وعام 2019 - 27 جنديا فقط، فيما قتل 28 في عام 2020، وهو العام الأقل عددا في القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.
وشهد عام 2021 انتحار 11 جنديا فقط، في وقت كانت الأرقام الأعلى لانتحار الجنود الإسرائيليين قد تم تسجيلها في عام 2011، حيث أقدم 21 جنديا على الانتحار آنذاك، في حين كانت الأرقام الأقل في عام 2013، حيث تم التبليغ عن انتحار 6 جنود فقط.