https://sputnikarabic.ae/20230104/الأعلى-خلال-5-سنوات-مقتل-44-جنديا-إسرائيليا-في-2022-1071932157.html

الأعلى خلال 5 سنوات... مقتل 44 جنديا إسرائيليا في 2022

الأعلى خلال 5 سنوات... مقتل 44 جنديا إسرائيليا في 2022

كشفت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال العام الماضي 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T16:57+0000

2023-01-04T16:57+0000

2023-01-04T16:57+0000

إسرائيل

العالم

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أفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، بأن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال العام 2022، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل العام 2017 نحو 55 قتيلا إسرائيليا بين صفوف الجيش.وأوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن العام الماضي 2021 سجل حوالي 31 قتيلا فقط، و28 خلال العام 2020، مضيفة أن العام الماضي شهد مقتل 3 جنود فقط خلال العمليات العسكرية، وغيرهم ممن سقطوا في فخ الانتحار وغيرهم تم تسجيلهم في سجل القتلى بحوادث سيارات أو الموت مرضا.وأفادت القناة العبرية بأن الجنود القتلى الإسرائيليين سقطوا خلال عمليات لحوادث جوية وحوادث تدريب عسكري وأخرى لحوادث طرق مدنية أو طرق عسكرية فضلا عن غيرها من الظروف الأخرى، لم تذكرها القناة.وأشارت إلى أن هناك 14 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، فضلا عن وفاة 10 آخرين نتيجة لأمراض مختلفة، لافتة إلى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، حيث شهد عام 2018 مقتل 43 جنديا، وعام 2019 - 27 جنديا فقط، فيما قتل 28 في عام 2020، وهو العام الأقل عددا في القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.وشهد عام 2021 انتحار 11 جنديا فقط، في وقت كانت الأرقام الأعلى لانتحار الجنود الإسرائيليين قد تم تسجيلها في عام 2011، حيث أقدم 21 جنديا على الانتحار آنذاك، في حين كانت الأرقام الأقل في عام 2013، حيث تم التبليغ عن انتحار 6 جنود فقط.

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