https://sputnikarabic.ae/20230104/الإمارات-والصومال-توقعان-اتفاقية-تعاون-عسكري-وأمني-1071942152.html
الإمارات والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري وأمني
الإمارات والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري وأمني
وقعت الإمارت والصومالي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري وأمني، حيث التقى وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بنظيره الإماراتي، محمد بن أحمد... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:47+0000
2023-01-04T21:47+0000
2023-01-04T21:47+0000
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن اللقاء شهد بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.ووقع الجانبان اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، وهي الخطوة التي تأتي التزاما من البلدين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين، حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الصومالي وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب المتشددة.وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الرئيس-السوري-يستقبل-وزير-خارجية-الإمارات-ويناقشان-تعزيز-العلاقات-الاقتصادية-1071928285.html
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العالم العربي, الصومال, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, الصومال, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري وأمني
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وقعت الإمارت والصومالي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري وأمني، حيث التقى وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بنظيره الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، في أبو ظبي.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية
إن اللقاء شهد بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
ووقع الجانبان اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، وهي الخطوة التي تأتي التزاما من البلدين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين، حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الصومالي وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب المتشددة.
وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.
وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.