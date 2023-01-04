https://sputnikarabic.ae/20230104/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-حيال-زيارة-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1071923810.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى يوم أمس. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:51+0000
2023-01-04T13:51+0000
2023-01-04T13:51+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع في الضفة الغربية وتل أبيب والخطوات الحالية للحكومة الإسرائيلية الجديدة"وأضاف "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطوات المتخذة ضد الأماكن المقدسة على خلفية زيارة أحد الوزراء الإسرائيليين إلى الأقصى مؤخرا".ودعا ستانو جميع الأطراف لخفض التصعيد والتوترات والاشتباكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تزيد التوترات.هذا وأثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء، دون اكتراث لتحذيرات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، وتحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية، حفيظة واستهجان الدول العربية، وعلى رأسها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي أكدت أن اقتحام المكان المقدس من شأنه أن يؤجج التوترات داخليا وخارجيا.وجاء الاقتحام بعد يوم من حديث بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوله إنه سيصعد إلى الحرم القدسي في الأسابيع المقبلة من دون أن يحدد اليوم.وقال بن غفير قبل انسحابه من ساحات الأقصى، "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس وجبل الهيكل هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين واليهود أيضًا سيصلون إلى جبل الهيكل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
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أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى يوم أمس.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع في الضفة الغربية وتل أبيب والخطوات الحالية للحكومة الإسرائيلية الجديدة"
وأضاف "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطوات المتخذة ضد الأماكن المقدسة على خلفية زيارة أحد الوزراء الإسرائيليين إلى الأقصى مؤخرا".
ودعا ستانو جميع الأطراف لخفض التصعيد والتوترات والاشتباكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تزيد التوترات.
هذا وأثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء، دون اكتراث لتحذيرات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، وتحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية، حفيظة واستهجان الدول العربية، وعلى رأسها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي أكدت أن اقتحام المكان المقدس من شأنه أن يؤجج التوترات داخليا وخارجيا.
وجاء الاقتحام بعد يوم من حديث بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوله إنه سيصعد إلى الحرم القدسي في الأسابيع المقبلة من دون أن يحدد اليوم.
وقال بن غفير قبل انسحابه من ساحات الأقصى، "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس وجبل الهيكل هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين واليهود أيضًا سيصلون إلى جبل الهيكل".