https://sputnikarabic.ae/20230104/الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-يأسف-لعودة-قيود-كورونا-في-المطارات-1071919073.html

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يأسف لعودة قيود كورونا في المطارات

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يأسف لعودة قيود كورونا في المطارات

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، عن أسفه لعودة قيود كورونا في المطارات. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T11:50+0000

2023-01-04T11:50+0000

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فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وقال "إياتا" في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن عودة فرض قيود كورونا في المطارات أمر محبط وغير فعال.وأضاف أن عودة القيود في المطارات الدولية أمر مؤسف بعد ثبوت عدم فعالية ذلك الإجراء على مدار السنوات الثلاث الماضية.يشار إلى أن العديد من الدول، قررت عودة إجرءات فحص فيروس كورونا للقادمين من الصين، وذلك مع عودة انتشار الفيروس في عدد من المدن الصينية.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعربت، اليوم الثلاثاء، عن اعتراضها على تبني بعض الدول قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إلى أن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "Covid-19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة