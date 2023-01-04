https://sputnikarabic.ae/20230104/البرلمان-العربي-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-وسط-الصومال-بسيارتين-مفخختين-1071921098.html
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في وسط الصومال بسيارتين مفخختين
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في وسط الصومال بسيارتين مفخختين
أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي بتفجير سيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:46+0000
2023-01-04T12:46+0000
2023-01-04T12:46+0000
الصومال
العالم العربي
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وأكد البرلمان العربي، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، تضامنه التام ووقوفه مع جمهورية الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، ومبديا استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.كما شدد على رفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للصومال حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.ولقي 9 مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر تفجيرين انتحاريين في منطقة محاس بإقليم هيران وسط الصومال.وقال مسؤول أمني لوسائل إعلام إن "الإرهابيين هاجموا بلدة محاس صباح اليوم باستخدام سيارات (مفخخة) محملة بالمتفجرات".وأضاف: "استهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل 9 أشخاص جميعهم مدنيون في التفجيرين".واتهم المسؤول مقاتلي حركة "الشباب" بتنفيذ الهجوم انتقاما من العمليات العسكرية المكثفة التي تشنها الحكومة الصومالية ضدها مؤخرا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/قتلى-وجرحى-إثر-تفجيرين-انتحاريين-بسيارات-مفخخة-في-الصومال-1071912487.html
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الصومال, العالم العربي
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في وسط الصومال بسيارتين مفخختين
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أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي بتفجير سيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد البرلمان العربي، في بيان وصلت "سبوتنيك
" نسخة منه، تضامنه التام ووقوفه مع جمهورية الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، ومبديا استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.
كما شدد على رفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للصومال حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
ولقي 9 مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر تفجيرين انتحاريين
في منطقة محاس بإقليم هيران وسط الصومال.
وقال مسؤول أمني لوسائل إعلام إن "الإرهابيين هاجموا بلدة محاس صباح اليوم باستخدام سيارات (مفخخة) محملة بالمتفجرات".
وأضاف: "استهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل 9 أشخاص جميعهم مدنيون في التفجيرين".
واتهم المسؤول مقاتلي حركة "الشباب" بتنفيذ الهجوم انتقاما من العمليات العسكرية المكثفة التي تشنها الحكومة الصومالية ضدها مؤخرا.