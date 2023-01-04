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https://sputnikarabic.ae/20230104/البيت-الأبيض-بايدن-يستقبل-الجمعة-رئيس-الوزراء-الياباني-لبحث-تعزيز-العلاقات-1071910868.html
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات
يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في واشنطن يوم الجمعة المقبل، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T03:59+0000
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جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني لتعميق العلاقات بين حكومتنا واقتصاداتنا وشعبنا".
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جو بايدن, العالم
جو بايدن, العالم

البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات

03:59 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في واشنطن يوم الجمعة المقبل، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني لتعميق العلاقات بين حكومتنا واقتصاداتنا وشعبنا".
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