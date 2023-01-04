https://sputnikarabic.ae/20230104/البيت-الأبيض-بايدن-يستقبل-الجمعة-رئيس-الوزراء-الياباني-لبحث-تعزيز-العلاقات-1071910868.html
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات
يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في واشنطن يوم الجمعة المقبل، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T03:59+0000
2023-01-04T03:59+0000
2023-01-04T03:59+0000
جو بايدن
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني لتعميق العلاقات بين حكومتنا واقتصاداتنا وشعبنا".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, العالم
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الجمعة رئيس الوزراء الياباني لبحث تعزيز العلاقات
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يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في واشنطن يوم الجمعة المقبل، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني لتعميق العلاقات بين حكومتنا واقتصاداتنا وشعبنا".