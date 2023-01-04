https://sputnikarabic.ae/20230104/الجيش-الأوكراني-يعترف-بعدم-معرفة-خطة-الهجوم-الروسي-1071941690.html
الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي
الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي
اشتكت آنّا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، من أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تملك معلومات عن خطط الهجوم الروسي المتوقع. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:18+0000
2023-01-04T21:18+0000
2023-01-04T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وقالت ماليار في بيان إن القيادة العسكرية الأوكرانية ليس لديها أي معلومات عن خطط الهجوم الروسي، على ما نقلت صحيفة سترانا الأوكرانية، اليوم الأربعاء.وأضافت المسؤولة الأوكرانية أنه توجد حتما لدى روسيا عدة سيناريوهات لتطور الأحداث خلال العلميات القتالية لاحقا.وكشفت أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف شيئا عن هذه السيناريوهات، بسبب الفترات القصيرة التي تمر بين إرسال الأوامر وتنفيذها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/شويغو-انتصار-القوات-الروسية-في-عمليتها-العسكرية-بأوكرانيا-أمر-حتمي-1071786679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي
تابعنا عبر
اشتكت آنّا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، من أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تملك معلومات عن خطط الهجوم الروسي المتوقع.
وقالت ماليار في بيان
إن القيادة العسكرية الأوكرانية ليس لديها أي معلومات عن خطط الهجوم الروسي، على ما نقلت صحيفة سترانا الأوكرانية، اليوم الأربعاء.
وأضافت المسؤولة الأوكرانية أنه توجد حتما لدى روسيا عدة سيناريوهات لتطور الأحداث خلال العلميات القتالية لاحقا.
وكشفت أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف شيئا عن هذه السيناريوهات، بسبب الفترات القصيرة التي تمر بين إرسال الأوامر وتنفيذها".
31 ديسمبر 2022, 09:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.