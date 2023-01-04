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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الجيش-الأوكراني-يعترف-بعدم-معرفة-خطة-الهجوم-الروسي-1071941690.html
الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي
الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي
اشتكت آنّا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، من أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تملك معلومات عن خطط الهجوم الروسي المتوقع. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:18+0000
2023-01-04T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت ماليار في بيان إن القيادة العسكرية الأوكرانية ليس لديها أي معلومات عن خطط الهجوم الروسي، على ما نقلت صحيفة سترانا الأوكرانية، اليوم الأربعاء.وأضافت المسؤولة الأوكرانية أنه توجد حتما لدى روسيا عدة سيناريوهات لتطور الأحداث خلال العلميات القتالية لاحقا.وكشفت أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف شيئا عن هذه السيناريوهات، بسبب الفترات القصيرة التي تمر بين إرسال الأوامر وتنفيذها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/شويغو-انتصار-القوات-الروسية-في-عمليتها-العسكرية-بأوكرانيا-أمر-حتمي-1071786679.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني يعترف بعدم معرفة خطة الهجوم الروسي

21:18 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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اشتكت آنّا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، من أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تملك معلومات عن خطط الهجوم الروسي المتوقع.
وقالت ماليار في بيان إن القيادة العسكرية الأوكرانية ليس لديها أي معلومات عن خطط الهجوم الروسي، على ما نقلت صحيفة سترانا الأوكرانية، اليوم الأربعاء.
وأضافت المسؤولة الأوكرانية أنه توجد حتما لدى روسيا عدة سيناريوهات لتطور الأحداث خلال العلميات القتالية لاحقا.
وكشفت أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف شيئا عن هذه السيناريوهات، بسبب الفترات القصيرة التي تمر بين إرسال الأوامر وتنفيذها".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية الخاصة أمر حتمي
31 ديسمبر 2022, 09:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:37 GMT
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