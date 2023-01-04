عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/الحرس-الثوري-الإيراني-أنصار-الله-أثبتت-قوتها-في-الميدان-وتستطيع-الوقوف-بوجه-قوى-كبرى-1071924030.html
الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" أثبتت قوتها في الميدان وتستطيع الوقوف بوجه قوى كبرى
الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" أثبتت قوتها في الميدان وتستطيع الوقوف بوجه قوى كبرى
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "جماعة "أنصار الله" في اليمن أصبحت قوة جبارة وسواعد المقاتلين اليمنيين". 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:55+0000
2023-01-04T13:55+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إيران
أخبار إيران
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/10/1047813936_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6e1c653c451f3a7b6c07edd427efbcb3.jpg
أشاد قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، في تصريحات مع قناة "المسيرة"، "بقوة أنصار الله التي باتت محطّ افتخار بوقوفها بوجه قوى كبرى".. قائلاً: "أثبتت قوتها في الميدان".وأضاف حاجي زادة، "قدرة المقاومة بعد ثلاث سنوات من اغتيال قادة النصر تضاعفت آلاف المرات"، موضحا أن "راية الانتقام من قتلة قادة النصر ستبقى مرفوعة حتّى تدمير الباطل وإخراج القوات الأمريكية من المنطقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد أن إيران تعتبر الحوار السياسي بين اليمنيين شأنا داخليا.وأشاد عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض التابع "لأنصار الله" محمد عبدالسلام في مسقط، "بأن مقاومة اليمنيين لإحقاق حقوقهم تحظى بالتقدير"، مؤكدا دعم إيران لهذا الأمر، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال إن إيران "تؤكد دائما على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وتعتبر الحوار السياسي بين اليمنيين شأنا داخليا لهذا البلد"، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن اليمن باعتباره قضية إنسانية، لكي يستطيع أبناء هذا الشعب أن يتمتع بظروف حياة طبيعية في بلده".من جانبه، أعرب عبد السلام في اللقاء عن شكره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني، مشيرا إلى آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/أنصار-الله-قدمنا-وجهة-نظرنا-بشأن-السلام-في-اليمن-إلى-الوسيط-العماني-الأسبوع-الماضي-1071803930.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/10/1047813936_223:0:2444:1666_1920x0_80_0_0_cd876246593bde0477e8b651e02fdfe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, أنصار الله

الحرس الثوري الإيراني: "أنصار الله" أثبتت قوتها في الميدان وتستطيع الوقوف بوجه قوى كبرى

13:55 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / -قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "جماعة "أنصار الله" في اليمن أصبحت قوة جبارة وسواعد المقاتلين اليمنيين".
أشاد قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، في تصريحات مع قناة "المسيرة"، "بقوة أنصار الله التي باتت محطّ افتخار بوقوفها بوجه قوى كبرى".. قائلاً: "أثبتت قوتها في الميدان".
وأضاف حاجي زادة، "قدرة المقاومة بعد ثلاث سنوات من اغتيال قادة النصر تضاعفت آلاف المرات"، موضحا أن "راية الانتقام من قتلة قادة النصر ستبقى مرفوعة حتّى تدمير الباطل وإخراج القوات الأمريكية من المنطقة".
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
"أنصار الله": قدمنا وجهة نظرنا بشأن السلام في اليمن إلى الوسيط العماني الأسبوع الماضي
31 ديسمبر 2022, 21:23 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد أن إيران تعتبر الحوار السياسي بين اليمنيين شأنا داخليا.
وأشاد عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض التابع "لأنصار الله" محمد عبدالسلام في مسقط، "بأن مقاومة اليمنيين لإحقاق حقوقهم تحظى بالتقدير"، مؤكدا دعم إيران لهذا الأمر، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال إن إيران "تؤكد دائما على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وتعتبر الحوار السياسي بين اليمنيين شأنا داخليا لهذا البلد"، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن اليمن باعتباره قضية إنسانية، لكي يستطيع أبناء هذا الشعب أن يتمتع بظروف حياة طبيعية في بلده".
من جانبه، أعرب عبد السلام في اللقاء عن شكره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني، مشيرا إلى آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала