https://sputnikarabic.ae/20230104/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-لإيطاليا-أن-تكون-وسيطا-بين-موسكو-وكييف-1071925712.html

الخارجية الروسية: لا يمكن لإيطاليا أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف

الخارجية الروسية: لا يمكن لإيطاليا أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لا يمكن أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف، لأنها تساعد نظام كييف الدموي وتتخذ... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T14:43+0000

2023-01-04T14:43+0000

2023-01-04T14:44+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

إيطاليا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، التي تم نشر تعليقها بموقع وزارة الخارجية الروسية: "تعلن العديد من الدول عن استعدادها للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية، وبعضها يعرض علينا خدمات الوساطة بشكل مباشر... البعض يفعل ذلك بإخلاص، والبعض الآخر يسعى لتحقيق أهدافه الأنانية، ويحاول "الانخراط " في عملية التفاوض للحصول على مكاسب سياسة خارجية".ووفقا لها، "من الغريب سماع مقترحات للوساطة من الدول، التي اتخذت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، موقفا لا لبس فيه، وعدوانيا للغاية ضد روسيا، ولم تدعم نظام كييف الدموي فحسب، ولكن أيضا تقدم له مساعدة عسكرية وتقنية عسكرية كبيرة، وتتعمّد ضخ أحدث الأسلحة لأوكرانيا".وأضافت المتحدثة، نظرا للموقف المتحيز الذي تتخذه إيطاليا، "لا يمكننا أن نعتبرها " وسيطا نزيها "أو ضامنا محتملا للعملية السلمية".يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أعلنت في وقت سابق، عزمها زيارة كييف قبل نهاية فبراير/ شباط المقبل، لافتة إلى أن "24 فبراير قد يكون موعدا لعقد "قمة سلام" قد تنهي الأزمة في أوكرانيا".وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20221229/رئيسة-وزراء-إيطاليا-24-فبراير-قد-يكون-موعدا-لـقمة-سلام-تنهي-الأزمة-في-أوكرانيا-1071739520.html

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, إيطاليا