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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل
https://sputnikarabic.ae/20230104/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-أي-محاولة-لإبعاد-موسكو-عن-الشرق-الأوسط-محكوم-عليها-بالفشل-1071910725.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل
أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T03:23+0000
2023-01-04T03:23+0000
الخارجية الروسية
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال سافرونكوف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، الأربعاء، "مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة [الشرق الأوسط]، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل".
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الخارجية الروسية, روسيا
الخارجية الروسية, روسيا

الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

03:23 GMT 04.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.
موسكو- سبوتنيك. وقال سافرونكوف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، الأربعاء، "مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة [الشرق الأوسط]، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل".
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