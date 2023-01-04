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https://sputnikarabic.ae/20230104/الخارجية-الروسية-مستعدون-للعمل-مجددا-في-رباعية-الشرق-الأوسط-رغم-قرارات-الولايات-المتحدة-1071913914.html
الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مجددا في "رباعية الشرق الأوسط" رغم قرارات الولايات المتحدة
الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مجددا في "رباعية الشرق الأوسط" رغم قرارات الولايات المتحدة
أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا رغم القرار الأمريكي بتجميد نشاط "اللجنة الرباعية... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T08:26+0000
2023-01-04T08:26+0000
العالم العربي
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ووفقا له، فقد تم تجميد نشاط هذه الصيغة الدولية بسبب عدم استعداد الولايات المتحدة لمواصلة التعاون في إطار هذه الصيغة، والسياسة الأمريكية تجاه "الرباعية" هي استمرار لنهج واشنطن في تفكيك عدد من الصيغ متعددة الأطراف.وقال سافرونكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "وقف الحوار في إطار "اللجنة الرباعية" ليس قرارنا، حتى في الواقع الجيوسياسي الحالي نحن مستعدون للعودة إلى العمل الجماعي، وعليهم أن يقرروا. وفي غضون ذلك، نواصل العمل بصفتنا الوطنية، معتمدين على التعاون الوثيق مع جميع دول المنطقة".في نهاية تشرين الثاني /نوفمبر 2022، أشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينيسلاند، إلى أن "الأوقات عصيبة" لعقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء- ممثلو روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- لتسوية النزاع في المنطقة. واللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
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العالم العربي
العالم العربي

الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مجددا في "رباعية الشرق الأوسط" رغم قرارات الولايات المتحدة

08:26 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatأقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة
أقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا رغم القرار الأمريكي بتجميد نشاط "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط"، مستعدة للعودة إلى العمل بهذه الصيغة.
ووفقا له، فقد تم تجميد نشاط هذه الصيغة الدولية بسبب عدم استعداد الولايات المتحدة لمواصلة التعاون في إطار هذه الصيغة، والسياسة الأمريكية تجاه "الرباعية" هي استمرار لنهج واشنطن في تفكيك عدد من الصيغ متعددة الأطراف.
وقال سافرونكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "وقف الحوار في إطار "اللجنة الرباعية" ليس قرارنا، حتى في الواقع الجيوسياسي الحالي نحن مستعدون للعودة إلى العمل الجماعي، وعليهم أن يقرروا. وفي غضون ذلك، نواصل العمل بصفتنا الوطنية، معتمدين على التعاون الوثيق مع جميع دول المنطقة".
في نهاية تشرين الثاني /نوفمبر 2022، أشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فينيسلاند، إلى أن "الأوقات عصيبة" لعقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء- ممثلو روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- لتسوية النزاع في المنطقة.
واللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
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