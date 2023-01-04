عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/الداخلية-التركية-السلطات-أحبطت-أكثر-من-180-هجوما-إرهابيا-في-عام-2022-1071915131.html
الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022
الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أحبطت 185 هجوما إرهابيا خلال عام 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T09:52+0000
2023-01-04T09:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/99/1043309977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97d4bb990d7b8151a00f1d749334228a.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه "في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات".وبحسب صويلو، فقد تم اعتقال ما يقرب من 9000 منظم للهجرة غير الشرعية وأكثر من 285000 مهاجر غير شرعي خلال العام.وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81، حيث تم اعتقال الإرهابي المشتبه به واعترف بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/99/1043309977_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50aec8ee55dd4ff14f93ad47ae638cc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022

09:52 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أحبطت 185 هجوما إرهابيا خلال عام 2022.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه "في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات".
وبحسب صويلو، فقد تم اعتقال ما يقرب من 9000 منظم للهجرة غير الشرعية وأكثر من 285000 مهاجر غير شرعي خلال العام.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81، حيث تم اعتقال الإرهابي المشتبه به واعترف بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала