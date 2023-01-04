https://sputnikarabic.ae/20230104/الداخلية-التركية-السلطات-أحبطت-أكثر-من-180-هجوما-إرهابيا-في-عام-2022-1071915131.html
الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022
الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أحبطت 185 هجوما إرهابيا خلال عام 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T09:52+0000
2023-01-04T09:52+0000
2023-01-04T09:52+0000
العالم
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه "في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات".وبحسب صويلو، فقد تم اعتقال ما يقرب من 9000 منظم للهجرة غير الشرعية وأكثر من 285000 مهاجر غير شرعي خلال العام.وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81، حيث تم اعتقال الإرهابي المشتبه به واعترف بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أحبطت 185 هجوما إرهابيا خلال عام 2022.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه "في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات".
وبحسب صويلو، فقد تم اعتقال ما يقرب من 9000 منظم للهجرة غير الشرعية وأكثر من 285000 مهاجر غير شرعي خلال العام.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع
انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81، حيث تم اعتقال الإرهابي المشتبه به واعترف بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.