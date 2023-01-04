https://sputnikarabic.ae/20230104/الرئاسة-التركية-التطبيع-مع-مصر-يتسارع-1071920266.html
الرئاسة التركية: التطبيع مع مصر يتسارع
الرئاسة التركية: التطبيع مع مصر يتسارع
صرح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن عام 2022 كان بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشاكل العالقة. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:16+0000
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وقال قالن، خلال تصريحاته لقناة تلفزيونية محلية، إن تركيا أطلقت خلال العام المنصرم عمليات تطبيع مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".وأشار قالن إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر.وأوضح متحدث الرئاسة التركية أن "المصافحة التي جرت بين أردوغان والسيسي كانت جزءًا مهما لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف، وأعتقد أن التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع وآمل ذلك".ولفت إلى "استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر، بالإضافة إلى إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الزعماء".وشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
https://sputnikarabic.ae/20221230/تركيا-تطبيع-العلاقات-مع-السعودية-جرى-بسرعة-والتباطؤ-مع-مصر-لسنا-سببه-1071755755.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, العالم
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, العالم
الرئاسة التركية: التطبيع مع مصر يتسارع
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صرح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن عام 2022 كان بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشاكل العالقة.
وقال قالن، خلال تصريحاته لقناة تلفزيونية محلية، إن تركيا أطلقت خلال العام المنصرم عمليات تطبيع مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة، بحسب وكالة أنباء
"الأناضول".
30 ديسمبر 2022, 06:57 GMT
وأشار قالن إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر.
وأوضح متحدث الرئاسة التركية
أن "المصافحة التي جرت بين أردوغان والسيسي كانت جزءًا مهما لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف، وأعتقد أن التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع وآمل ذلك".
ولفت إلى "استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر، بالإضافة إلى إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الزعماء".
وشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مصافحة
بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.