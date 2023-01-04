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https://sputnikarabic.ae/20230104/السعودية-7-ملايين-شخص-أدوا-مناسك-العمرة-في-2022--1071935352.html
السعودية: 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة في 2022
السعودية: 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة في 2022
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أن 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة خلال عام 2022. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T18:10+0000
2023-01-04T18:12+0000
أداء العمرة
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الحج والعمرة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وقالت الوزارة إنها قدمت خدماتها لسبعة ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال العام الماضي 2022"،وذكرت الوزارة أنها عملت على "تسهيل أداء مناسك العمرة للحاصلين على أنواع التأشيرات سواء السياحية أو الفورية عند الوصول أو العائلية أو الشخصية وجميعها إلكترونية".وأوضحت أنه في إطار التسهيل على المعتمرين تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، بالإضافة إلى زيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية في السعودية.وأعلنت الوزارة إطلاق "منصّة نسك" التي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيا لدول العالم كافة.يذكر أن العمرة واجهت فرض قيود مع تفاقم فيروس كورونا في العالم، ما أدى إلى تعليق المناسك لنحو 7 أشهر قبل أن تستأنفها السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221222/السعودية-56-دولة-تشارك-في-إكسبو-الحج-في-يناير-المقبل-1071491797.html
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أداء العمرة, أخبار السعودية اليوم
أداء العمرة, أخبار السعودية اليوم

السعودية: 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة في 2022

18:10 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 18:12 GMT 04.01.2023)
© AFP 2022 / Str صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020
 صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / Str
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أن 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة خلال عام 2022.
جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الحج والعمرة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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وقالت الوزارة إنها قدمت خدماتها لسبعة ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال العام الماضي 2022"،
وذكرت الوزارة أنها عملت على "تسهيل أداء مناسك العمرة للحاصلين على أنواع التأشيرات سواء السياحية أو الفورية عند الوصول أو العائلية أو الشخصية وجميعها إلكترونية".
وأوضحت أنه في إطار التسهيل على المعتمرين تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، بالإضافة إلى زيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية في السعودية.
وأعلنت الوزارة إطلاق "منصّة نسك" التي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيا لدول العالم كافة.
يذكر أن العمرة واجهت فرض قيود مع تفاقم فيروس كورونا في العالم، ما أدى إلى تعليق المناسك لنحو 7 أشهر قبل أن تستأنفها السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
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