https://sputnikarabic.ae/20230104/الشرطة-الإسرائيلية-تكشف-نتيجة-التحقيق-في-نسيان-مجندة-في-قرية-فلسطينية-فيديو-1071928558.html

الشرطة الإسرائيلية تكشف نتيجة التحقيق في "نسيان" مجندة في قرية فلسطينية... فيديو

الشرطة الإسرائيلية تكشف نتيجة التحقيق في "نسيان" مجندة في قرية فلسطينية... فيديو

كشفت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتيجة تحقيق كانت قد فتحته أمس في نسيان مجندة في قرية فلسطينية عقب تنفيذ عملية اعتقال. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T15:43+0000

2023-01-04T15:43+0000

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واتضح أن المجندة وبسبب ضعف في التنسيق بين القوة الإسرائيلية تم نسيانها في قرية الرام، جنوب رام الله وسط الضفة الغربية، بعدما أودعت معتقلا فلسطينيا داخل عربة الشرطة وأغلقت الباب، لتنطلق العربة من دونها، بحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسميةوقال بيان لشرطة حرس الحدود إن مركبات تابعة لقوتها تعرضت للرشق بالحجارة أمس الثلاثاء، خلال عودتها من عملية تأمين سيارات مدنية إلى قاعدتها بالقرب من بلدة الرام.وأضاف البيان أن القوة قررت التوقف واعتقال الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة.وبالفعل تم اعتقال شابين فلسطينيين ووضعهما في إحدى المركبات التابعة للقوة، فيما اعتقل ثالث، واقتادته المجندة إلى مركبة ثانية وبمجرد أن أغلقت الباب عليه، انطلقت العربة وتركتها وحدها.وزعم البيان أن المركبة انطلقت لمسافة 60 مترا من دون المقاتلة وذلك بسبب عدم التنسيق.حاولت المجندة، دون جدوى، الاتصال بالمركبة التي تركتها في شوارع القرية الفلسطينية دون جدوى، وتمكنت لاحقا من الاتصال بقائد القوة الذي كان متواجدا بالمركبة وأبلغته أن يأتي لاصطحابها.وأمس الثلاثاء، نشر ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو يظهر مجندة إسرائيلية تسير وحيدة في حالة ترقب وهل تحمل سلاحها الرشاش في شوارع قرية الرام.ولاحقا أعلنت شرطة حرس الحدود فتح تحقيق في الواقعة، وتعليق مشاركة قائد القوة وعناصرها في النشاطات العملياتية لحين الانتهاء من التحقيق.

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