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https://sputnikarabic.ae/20230104/العراق-لجنة-النزاهة-تستدعي-وزير-العدل-بسبب-استغلال-السلطات-1071921226.html
العراق... لجنة النزاهة تستدعي وزير العدل بسبب "استغلال السلطات"
العراق... لجنة النزاهة تستدعي وزير العدل بسبب "استغلال السلطات"
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، أمرا باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، وذلك على خلفية استغلالهما... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:48+0000
2023-01-04T12:48+0000
العراق
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن دائرة التحقيقات بالهيئة، بأن قرار الاستقدام "أصدرته محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".وأشارت إلى أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
https://sputnikarabic.ae/20221222/العراق-هيئة-النزاهة-تكشف-حقيقة-مستشفى-تكلفته-8-مليارات-دينار-ليس-له-وجود-1071476941.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... لجنة النزاهة تستدعي وزير العدل بسبب "استغلال السلطات"

12:48 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، أمرا باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، وذلك على خلفية استغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن دائرة التحقيقات بالهيئة، بأن قرار الاستقدام "أصدرته محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العراق… هيئة النزاهة تكشف حقيقة مستشفى تكلفته 8 مليارات دينار ليس له وجود
22 ديسمبر 2022, 09:26 GMT
وأضافت أن القرار صدر "لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".
وأشارت إلى أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
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