"الغذاء والدواء" السعودية تحسم الجدل حول احتواء بسكويت شهير على شحم الخنزير
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
كشف هيئة الغذاء والدواء السعودية، حقيقة ما أثير حول احتواء أحد أنواع البسكويت الشهيرة على شحم الخنزير.
وكانت تقارير قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تفيد باحتواء بسكويت "أوريو" على مواد غير مطابقة للشريعة الإسلامية بما في ذلك شحم الخنزير.
بينما نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية هذه المزاعم في تعليق على تويتر ردا على تغريدة زعمت احتواء البسكويت الشهير على تلك المادة.
وقالت الهيئة: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكّد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائيّة في المملكة، والتّأكد من المواصفات القياسيّة المُعتمَدة".
أهلًا بك، جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 3, 2023
والأسبوع الماضي، أكد الحساب الرسمي لـ "أوريو" على تويتر أن منتجه حلال بالفعل.
ووقتها قالت الشركة: "بسكويت أوريو الخاص بنا المصنوع للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان خالي من الكحول، ويتوافق مع المتطلّبات التنظيميّة المحليّة في المنطقة".
وأضافت: "حصلت مرافق التصنيع الخاصة بنا على شهادة اعتماد حلال من السلطات المعنيّة".
Our Oreo cookies made for the Middle East, North Africa and Pakistan are alcohol free, and compliant with local regulatory requirements in the region. Our manufacturing facilities have obtained the Halal certification accreditation from (cont) https://t.co/SCSqG1lvmm— OREO Cookie (@Oreo) December 29, 2022
وفي 2021 أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن كبسولات الأدوية خالية تماما من الجيلاتين المشتق من الخنزير. وسبق أن أكدت أيضا خلو المشروبات الغازية في أسواق المملكة من منتجات الخنزير.