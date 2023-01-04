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https://sputnikarabic.ae/20230104/الغذاء-والدواء-السعودية-تحسم-الجدل-حول-احتواء-بسكويت-شهير-على-شحم-الخنزير-1071927835.html
"الغذاء والدواء" السعودية تحسم الجدل حول احتواء بسكويت شهير على شحم الخنزير
"الغذاء والدواء" السعودية تحسم الجدل حول احتواء بسكويت شهير على شحم الخنزير
كشف هيئة الغذاء والدواء السعودية، حقيقة ما أثير حول احتواء أحد أنواع البسكويت الشهيرة على شحم الخنزير. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:16+0000
2023-01-04T15:16+0000
مجتمع
السعودية
وزارة الصحة السعودية
الصحة
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وكانت تقارير قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تفيد باحتواء بسكويت "أوريو" على مواد غير مطابقة للشريعة الإسلامية بما في ذلك شحم الخنزير.بينما نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية هذه المزاعم في تعليق على تويتر ردا على تغريدة زعمت احتواء البسكويت الشهير على تلك المادة.وقالت الهيئة: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكّد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائيّة في المملكة، والتّأكد من المواصفات القياسيّة المُعتمَدة".والأسبوع الماضي، أكد الحساب الرسمي لـ "أوريو" على تويتر أن منتجه حلال بالفعل.ووقتها قالت الشركة: "بسكويت أوريو الخاص بنا المصنوع للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان خالي من الكحول، ويتوافق مع المتطلّبات التنظيميّة المحليّة في المنطقة".وأضافت: "حصلت مرافق التصنيع الخاصة بنا على شهادة اعتماد حلال من السلطات المعنيّة".وفي 2021 أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن كبسولات الأدوية خالية تماما من الجيلاتين المشتق من الخنزير. وسبق أن أكدت أيضا خلو المشروبات الغازية في أسواق المملكة من منتجات الخنزير.
السعودية
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السعودية, وزارة الصحة السعودية, الصحة
السعودية, وزارة الصحة السعودية, الصحة

"الغذاء والدواء" السعودية تحسم الجدل حول احتواء بسكويت شهير على شحم الخنزير

15:16 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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كشف هيئة الغذاء والدواء السعودية، حقيقة ما أثير حول احتواء أحد أنواع البسكويت الشهيرة على شحم الخنزير.
وكانت تقارير قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تفيد باحتواء بسكويت "أوريو" على مواد غير مطابقة للشريعة الإسلامية بما في ذلك شحم الخنزير.
بينما نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية هذه المزاعم في تعليق على تويتر ردا على تغريدة زعمت احتواء البسكويت الشهير على تلك المادة.
وقالت الهيئة: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكّد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائيّة في المملكة، والتّأكد من المواصفات القياسيّة المُعتمَدة".
والأسبوع الماضي، أكد الحساب الرسمي لـ "أوريو" على تويتر أن منتجه حلال بالفعل.
ووقتها قالت الشركة: "بسكويت أوريو الخاص بنا المصنوع للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان خالي من الكحول، ويتوافق مع المتطلّبات التنظيميّة المحليّة في المنطقة".
وأضافت: "حصلت مرافق التصنيع الخاصة بنا على شهادة اعتماد حلال من السلطات المعنيّة".
وفي 2021 أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن كبسولات الأدوية خالية تماما من الجيلاتين المشتق من الخنزير. وسبق أن أكدت أيضا خلو المشروبات الغازية في أسواق المملكة من منتجات الخنزير.
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