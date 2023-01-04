https://sputnikarabic.ae/20230104/المجلس-الرئاسي-الليبي-مسألة-ترسيم-الحدود-بين-الدول-ليست-محل-تصرف-أحادي-الجانب-1071915225.html

المجلس الرئاسي الليبي: مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب

المجلس الرئاسي الليبي: مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب

أكد المجلس الرئاسي الليبي، أن "مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب". 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T09:56+0000

2023-01-04T09:56+0000

2023-01-04T09:56+0000

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وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، في مقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، إن هذه "العملية تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات".وأشار اللافي، إلى "التزام الدولة الليبية بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".كما أكد اللافي، خلال الاجتماع، أن "المجلس الرئاسي يولي أهمية قصوى لمسألة الحدود البرية والبحرية المتعلقة بالسيادة والأمن القومي"، منوها بأن المجلس "سيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة".وأعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة.وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".واعتبر البيان أن "ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا".وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".

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