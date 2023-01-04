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https://sputnikarabic.ae/20230104/المفوضية-الأوروبية-83-من-السعة-الاستيعابية-لمنشآت-تخزين-الغاز-ممتلئة-1071924546.html
المفوضية الأوروبية: 83% من السعة الاستيعابية لمنشآت تخزين الغاز ممتلئة
المفوضية الأوروبية: 83% من السعة الاستيعابية لمنشآت تخزين الغاز ممتلئة
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي امتلأت بأكثر من 80% من طاقتها الاستيعابية في بداية عام 2023، بسبب... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:52+0000
2023-01-04T13:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر تيم ماكفي، المتحدث باسم العمل المناخي والطاقة، في إفادة صحفية: "نحن عند نحو 83% من سعة الغاز، وهو وضع جيد نسبيا لنكون فيه في هذا الوقت من العام".وأضاف: "بسبب الطقس المعتدل الذي شهدناه، كان هناك طلبا أقل مما كان عليه في السنوات السابقة وظلت تلك المخزونات عند مستوى أعلى".حددت المفوضية الأوروبية هدف تخزين الغاز لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند 80% من السعة الاستيعابية في الصيف لتعويض انخفاض واردات الغاز.كما أنها تستورد المزيد من الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من موردين بديلين في محاولة للتنويع بعيدا عن الغاز الروسي، في الوقت الذي تعيد فيه موسكو إعادة توجيه إمداداتها من الطاقة إلى مناطق أخرى.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

المفوضية الأوروبية: 83% من السعة الاستيعابية لمنشآت تخزين الغاز ممتلئة

13:52 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي امتلأت بأكثر من 80% من طاقتها الاستيعابية في بداية عام 2023، بسبب درجات حرارة أعلى من المتوقع.
موسكو - سبوتنيك. وذكر تيم ماكفي، المتحدث باسم العمل المناخي والطاقة، في إفادة صحفية: "نحن عند نحو 83% من سعة الغاز، وهو وضع جيد نسبيا لنكون فيه في هذا الوقت من العام".
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وأضاف: "بسبب الطقس المعتدل الذي شهدناه، كان هناك طلبا أقل مما كان عليه في السنوات السابقة وظلت تلك المخزونات عند مستوى أعلى".
حددت المفوضية الأوروبية هدف تخزين الغاز لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند 80% من السعة الاستيعابية في الصيف لتعويض انخفاض واردات الغاز.
كما أنها تستورد المزيد من الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من موردين بديلين في محاولة للتنويع بعيدا عن الغاز الروسي، في الوقت الذي تعيد فيه موسكو إعادة توجيه إمداداتها من الطاقة إلى مناطق أخرى.
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