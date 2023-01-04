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https://sputnikarabic.ae/20230104/باكستاني-يرسم-صورة-محمد-بن-سلمان-على-شاحنته-وسفارة-السعودية-تتدخل-صور-وفيديو-1071913922.html
باكستاني يرسم صورة محمد بن سلمان على شاحنته وسفارة السعودية تتدخل... صور وفيديو
باكستاني يرسم صورة محمد بن سلمان على شاحنته وسفارة السعودية تتدخل... صور وفيديو
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما دعا السفارة السعودية لدى إسلام أباد... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T08:28+0000
2023-01-04T08:28+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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وأعادت السفارة السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية في "تويتر".وقالت السفارة إن السفير السعودي نواف سعيد المالكي، التقى الثلاثاء، المواطن الباكستاني مالك الشاحنة ويدعى نواز أختر.كما نشرت السفارة السعودية في تغريدة منفصلة مقطع فيديو للشاحنة وصورة ولي العهد، خلال سيرها على الطريق.وأثارت صور الشاحنة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بين السعوديين، لافتين إلى أن هذه الواقعة تدل على أن شعبية ولي العهد تجاوزت حدود المملكة.
السعودية
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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

باكستاني يرسم صورة محمد بن سلمان على شاحنته وسفارة السعودية تتدخل... صور وفيديو

08:28 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما دعا السفارة السعودية لدى إسلام أباد للتعقيب.
وأعادت السفارة السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية في "تويتر".
وقالت السفارة إن السفير السعودي نواف سعيد المالكي، التقى الثلاثاء، المواطن الباكستاني مالك الشاحنة ويدعى نواز أختر.
وأضافت أن مالك الشاحنة رسم صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عليها، تعبيرا عن حبه له، كما عبر أيضا عن حبه العميق للمملكة وقيادتها.
كما نشرت السفارة السعودية في تغريدة منفصلة مقطع فيديو للشاحنة وصورة ولي العهد، خلال سيرها على الطريق.
وأثارت صور الشاحنة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بين السعوديين، لافتين إلى أن هذه الواقعة تدل على أن شعبية ولي العهد تجاوزت حدود المملكة.
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