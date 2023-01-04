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التغير المناخي... دول أوروبية تشهد ارتفاعا قياسيا للحرارة في فصل الصقيع
التغير المناخي... دول أوروبية تشهد ارتفاعا قياسيا للحرارة في فصل الصقيع
سجلت 8 دول أوروبية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لتتجاوز بكثير درجات الحرارة المعتادة، في علامة على أثر التغير المناخي في الكوكب. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:22+0000
2023-01-04T16:27+0000
أخبار المناخ في العالم
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وبحسب موقع "بي بي سي عربي"، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بولندا وجمهورية التشيك على سبيل المثال إلى 19 درجة مقارنة بدرجة حرارة صفر خلال نفس التوقيت من العام الماضي.وشهدت مدينة بلباو الإسبانية الساحلية الواقعة في منطقة الباسك، شمالي البلاد، مناخا صيفيا وسط فصل الشتاء، حيث سجلت 25 درجة مئوية.ونتيجة للتغير المناخي الذي تشهده فرنسا أُغلقت السلطات عددا من منحدرات التزلج بسبب تراجع سقوط الثلوج.ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى وصول كتلة هوائية دافئة من الساحل الغربي لأفريقيا.وخلال العقود الماضية يواصل العلماء التحذير من مخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن تراكم الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.ويتوقع العلماء أن مظاهر التغيرات المناخية المتطرفة سوف تتزايد وتشتد وتيرتها.
https://sputnikarabic.ae/20221106/رئيس-كوب-27-يقول-إن-تغير-المناخ-أصبح-خطرا-واقعا-يهدد-حياة-البشر-فيديو-1069877598.html
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أخبار المناخ في العالم
أخبار المناخ في العالم

التغير المناخي... دول أوروبية تشهد ارتفاعا قياسيا للحرارة في فصل الصقيع

16:22 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 16:27 GMT 04.01.2023)
© Sputnik . Alexey Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصورإجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات "التايغا" الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Alexey Druzhynin
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سجلت 8 دول أوروبية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لتتجاوز بكثير درجات الحرارة المعتادة، في علامة على أثر التغير المناخي في الكوكب.
وبحسب موقع "بي بي سي عربي"، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بولندا وجمهورية التشيك على سبيل المثال إلى 19 درجة مقارنة بدرجة حرارة صفر خلال نفس التوقيت من العام الماضي.
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وشهدت مدينة بلباو الإسبانية الساحلية الواقعة في منطقة الباسك، شمالي البلاد، مناخا صيفيا وسط فصل الشتاء، حيث سجلت 25 درجة مئوية.
ونتيجة للتغير المناخي الذي تشهده فرنسا أُغلقت السلطات عددا من منحدرات التزلج بسبب تراجع سقوط الثلوج.
ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى وصول كتلة هوائية دافئة من الساحل الغربي لأفريقيا.
وخلال العقود الماضية يواصل العلماء التحذير من مخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن تراكم الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويتوقع العلماء أن مظاهر التغيرات المناخية المتطرفة سوف تتزايد وتشتد وتيرتها.
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