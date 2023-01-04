https://sputnikarabic.ae/20230104/بعد-تجدد-أزمة-تعويضات-الحرب-العالمية-الثانية-مقارنة-عسكرية-بين-ألمانيا-وبولندا-1071923270.html

بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا

بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا

تجددت أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وبولندا، التي تطالب برلين بدفع نحو 1.4 تريليون دولار تكلفة احتلال الألمان لأراضيها خلال الفترة من 1939... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T13:57+0000

2023-01-04T13:57+0000

2023-01-04T13:57+0000

رصد عسكري

أخبار ألمانيا

بولندا

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وبينما تقول ألمانيا إن هذه القضية تم إغلاقها بعد تنازل بولندا عنها في اتفاق 1953، فإن وارسو جددت المطالبة بها ودعت الأمم المتحدة لدعم تلك المطالب.بعد أكثر من 77 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح ترتيب الجيش الألماني في المرتبة الـ 16 عالميا، بينما يصنف الجيش البولندي في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي القدرات العسكرية لألمانيا؟تمتلك ألمانيا قوة بشرية تضم 199 ألف جندي بينهم 184 ألف جندي عامل و15 ألف جندي احتياطي.ويضم العتاد العسكري للجيش الألماني 617 طائرة تجعل القوات الجوية الألمانية في المرتبة رقم 18 عالميا.كما تمتلك القوات البرية الألمانية:وتضم القوات البحرية الألمانية 80 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 35 عالميا.وتمتلك ألمانيا واحدة من أضخم 5 ميزانيات دفاع في العالم يقدر حجمها بـ 50.3 مليار دولار.ما هي القدرات العسكرية لبولندا؟تمتلك بولندا قوة بشرية تقدر بـ 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا و500 جندي قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري للجيش البولندي 452 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 26 عالميا.وتمتلك القوات البرية البولندية:وتضم القوات البحرية البولندية 86 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما تصنف ميزانية الدفاع البولندية في المرتبة رقم 18 عالميا وتقدر بـ 14 ونصف مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230103/ألمانيا-ترفض-مطالب-بولندا-بالتعويض-عن-خسائرها-في-الحرب-العالمية-الثانية-1071903142.html

https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-تصريح-وزيرة-الخارجية-حول-نقص-الأسلحة-معلومات-عن-تسليح-الجيش-الألماني-1066826971.html

https://sputnikarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html

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