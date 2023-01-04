عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/بعد-تجدد-أزمة-تعويضات-الحرب-العالمية-الثانية-مقارنة-عسكرية-بين-ألمانيا-وبولندا-1071923270.html
بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا
بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا
تجددت أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وبولندا، التي تطالب برلين بدفع نحو 1.4 تريليون دولار تكلفة احتلال الألمان لأراضيها خلال الفترة من 1939... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:57+0000
2023-01-04T13:57+0000
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_3728dd7309b945d60bcc56b62db58817.jpg
وبينما تقول ألمانيا إن هذه القضية تم إغلاقها بعد تنازل بولندا عنها في اتفاق 1953، فإن وارسو جددت المطالبة بها ودعت الأمم المتحدة لدعم تلك المطالب.بعد أكثر من 77 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح ترتيب الجيش الألماني في المرتبة الـ 16 عالميا، بينما يصنف الجيش البولندي في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي القدرات العسكرية لألمانيا؟تمتلك ألمانيا قوة بشرية تضم 199 ألف جندي بينهم 184 ألف جندي عامل و15 ألف جندي احتياطي.ويضم العتاد العسكري للجيش الألماني 617 طائرة تجعل القوات الجوية الألمانية في المرتبة رقم 18 عالميا.كما تمتلك القوات البرية الألمانية:وتضم القوات البحرية الألمانية 80 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 35 عالميا.وتمتلك ألمانيا واحدة من أضخم 5 ميزانيات دفاع في العالم يقدر حجمها بـ 50.3 مليار دولار.ما هي القدرات العسكرية لبولندا؟تمتلك بولندا قوة بشرية تقدر بـ 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا و500 جندي قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري للجيش البولندي 452 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 26 عالميا.وتمتلك القوات البرية البولندية:وتضم القوات البحرية البولندية 86 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما تصنف ميزانية الدفاع البولندية في المرتبة رقم 18 عالميا وتقدر بـ 14 ونصف مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230103/ألمانيا-ترفض-مطالب-بولندا-بالتعويض-عن-خسائرها-في-الحرب-العالمية-الثانية-1071903142.html
https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-تصريح-وزيرة-الخارجية-حول-نقص-الأسلحة-معلومات-عن-تسليح-الجيش-الألماني-1066826971.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html
أخبار ألمانيا
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_55e6048fb9c1dc1c20b6d6e25f4c9546.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, بولندا
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, بولندا

بعد تجدد أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية... مقارنة عسكرية بين ألمانيا وبولندا

13:57 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
تجددت أزمة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وبولندا، التي تطالب برلين بدفع نحو 1.4 تريليون دولار تكلفة احتلال الألمان لأراضيها خلال الفترة من 1939 حتى 1945.
وبينما تقول ألمانيا إن هذه القضية تم إغلاقها بعد تنازل بولندا عنها في اتفاق 1953، فإن وارسو جددت المطالبة بها ودعت الأمم المتحدة لدعم تلك المطالب.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية
أمس, 18:22 GMT
بعد أكثر من 77 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح ترتيب الجيش الألماني في المرتبة الـ 16 عالميا، بينما يصنف الجيش البولندي في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
بعد تصريح وزيرة الخارجية حول نقص الأسلحة... معلومات عن تسليح الجيش الألماني
25 أغسطس 2022, 08:52 GMT

ما هي القدرات العسكرية لألمانيا؟

تمتلك ألمانيا قوة بشرية تضم 199 ألف جندي بينهم 184 ألف جندي عامل و15 ألف جندي احتياطي.
ويضم العتاد العسكري للجيش الألماني 617 طائرة تجعل القوات الجوية الألمانية في المرتبة رقم 18 عالميا.

كما تمتلك القوات البرية الألمانية:

266 دبابة.
9 آلاف و217 مدرعة.
121 مدفع ذاتي الحركة.
38 راجمة صواريخ.
وتضم القوات البحرية الألمانية 80 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 35 عالميا.
وتمتلك ألمانيا واحدة من أضخم 5 ميزانيات دفاع في العالم يقدر حجمها بـ 50.3 مليار دولار.
كوسترين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
3 أكتوبر 2022, 12:14 GMT

ما هي القدرات العسكرية لبولندا؟

تمتلك بولندا قوة بشرية تقدر بـ 152 ألفا و500 جندي، بينهم 120 ألفا قوات عاملة و32 ألفا و500 جندي قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري للجيش البولندي 452 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 26 عالميا.

وتمتلك القوات البرية البولندية:

863 دبابة.
4786 مدرعة.
609 مدافع ذاتية الحركة.
197 راجمة صواريخ.
وتضم القوات البحرية البولندية 86 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما تصنف ميزانية الدفاع البولندية في المرتبة رقم 18 عالميا وتقدر بـ 14 ونصف مليار دولار.
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала