https://sputnikarabic.ae/20230104/بعد-لقاء-الرئيس-السوري-وزير-الخارجية-الإماراتي-يبعث-برسالة-لنظيره-السعودي-1071942273.html
بعد لقاء الرئيس السوري... وزير الخارجية الإماراتي يبعث برسالة لنظيره السعودي
بعد لقاء الرئيس السوري... وزير الخارجية الإماراتي يبعث برسالة لنظيره السعودي
تسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:51+0000
2023-01-04T21:51+0000
2023-01-04T21:52+0000
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بحسب صحيفة "عرب نيوز".وتلقى الرسالةَ نائب وزيرِ الخارجية السعودي وليد الخريجي، خلال استقباله السفير الإماراتي لدى الرياض الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان بديوان الوزارة.وخلال اللقاء بحث المسؤولان العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدولتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسد بحث مع عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.وذكرت الوكالة أن بشار الأسد ناقش مع عبد الله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_d3a03656621c56071ce80bbdd0862f90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
بعد لقاء الرئيس السوري... وزير الخارجية الإماراتي يبعث برسالة لنظيره السعودي
21:51 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
تسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بحسب صحيفة
"عرب نيوز".
وتلقى الرسالةَ نائب وزيرِ الخارجية السعودي وليد الخريجي، خلال استقباله السفير الإماراتي لدى الرياض الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان بديوان الوزارة.
وخلال اللقاء بحث المسؤولان العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدولتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس السوري
بشار الأسد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسد بحث مع عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.
وذكرت الوكالة أن بشار الأسد
ناقش مع عبد الله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.