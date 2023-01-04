https://sputnikarabic.ae/20230104/بوتين-منظومة-تسيركون-قادرة-على-حماية-أمن-البلاد-بشكل-موثوق-1071919360.html

بوتين: منظومة "تسيركون" قادرة على حماية أمن البلاد بشكل موثوق

بوتين: منظومة "تسيركون" قادرة على حماية أمن البلاد بشكل موثوق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن منظومة "تسيركون" الصاروخية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس لها نظائر في العالم، فهذه الأسلحة القوية قادرة على حماية أمن... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T11:56+0000

2023-01-04T11:56+0000

2023-01-04T11:56+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069307043_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_6949ed1693b8c5803810d6dc4e1e3349.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال حفل دخول الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الخدمة القتالية : "كما قلت، ليس لها نظائر في أي دولة في العالم. أنا متأكد من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية المحتملة. وستساعد في ضمان المصالح الوطنية لبلدنا".وأضاف بوتين: "أود أن أؤكد أننا سنواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة، وإنتاج نماذج واعدة من الأسلحة والمعدات، التي ستحمي أمن روسيا في العقود المقبلة".يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في شهر أغسطس/آب الماضي، بدء الإنتاج المتسلسل لصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى صواريخ "كينجال"، مشيرا إلى وضعها في الخدمة.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية القادرة على التحليق بسرعة تبلغ قرابة 9 ماخ وضرب أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر، ستباشر أداء مهام المناوبة القتالية في القريب العاجل.يشار إلى أن صاروخ "تسيركون" عُرف لأول مرة في عام 2017. في فبراير/ شباط 2022، أثناء إطلاق الصاروخ من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أكدت الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خصائصها من خلال التحليق لمسافة تصل إلى 1000-1500 كيلومتر في 10 دقائق، وفي نفس الوقت ضرب الهدف بدقة.

https://sputnikarabic.ae/20220313/الكشف-عن-ميزات-التخفي-للصاروخ-الروسي-الأسرع-من-الصوت-تسيركون-1059831457.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين