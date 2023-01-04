https://sputnikarabic.ae/20230104/بولندا-تعلن-إتمام-صفقة-شراء-دبابات-أبرامز-من-الولايات-المتحدة-1071936602.html
بولندا تعلن إتمام صفقة شراء دبابات أبرامز من الولايات المتحدة
بولندا تعلن إتمام صفقة شراء دبابات أبرامز من الولايات المتحدة
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بلاده وقعت صفقة مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لشراء 116 دبابة قتالية من طراز "أبرامز"، ومن المتوقع أن يتم... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T18:49+0000
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سبوتنيك. وأضاف بلاشتشاك في بيان على موقع وزارة الدفاع البولندية: "ينص العقد على اقتناء 116 دبابة من طراز أبرامز ومعدات تقنية ذات صلة كما يضمن هذا العقد حزمة الدعم بالكامل".يذكر أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية قالت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 116 دبابة من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار دولار إلى بولندا.وجاء في بيان الوكالة: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة بولندا من دبابات القتال الرئيسية "إم 1 إيه 1 أبرامز" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 3.75 مليار دولار. طلبت حكومة بولندا شراء 116 دبابة".بالإضافة إلى ذلك، طلبت بولندا 12 مركبة إنقاذ قتالية من طراز "هيركليز"، وثمانية جسور هجومية مشتركة، وست مركبات قيادة، و26 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و26 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة، ومعدات أخرى، وفقا للبيان.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا تعلن إتمام صفقة شراء دبابات أبرامز من الولايات المتحدة
18:49 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 18:50 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بلاده وقعت صفقة مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لشراء 116 دبابة قتالية من طراز "أبرامز"، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة في وقت مبكر من هذا العام.
سبوتنيك. وأضاف بلاشتشاك في بيان على موقع وزارة الدفاع البولندية: "ينص العقد على اقتناء 116 دبابة من طراز أبرامز ومعدات تقنية ذات صلة كما يضمن هذا العقد حزمة الدعم بالكامل".
يذكر أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية قالت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الولايات المتحدة وافقت
على بيع 116 دبابة من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار دولار إلى بولندا.
وجاء في بيان الوكالة: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة بولندا من دبابات القتال الرئيسية "إم 1 إيه 1 أبرامز
" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 3.75 مليار دولار. طلبت حكومة بولندا شراء 116 دبابة".
بالإضافة إلى ذلك، طلبت بولندا 12 مركبة إنقاذ قتالية من طراز "هيركليز"، وثمانية جسور هجومية مشتركة، وست مركبات قيادة، و26 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و26 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة، ومعدات أخرى، وفقا للبيان.