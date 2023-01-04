https://sputnikarabic.ae/20230104/بيانات-التداول-تكشف-انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بنسبة-7-1071913758.html
بيانات التداول تكشف انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7%
بيانات التداول تكشف انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7%
كشفت بيانات بورصة لندن للتداول، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض بأسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7%، حيث بلغت نحو 730-735 دولاراً لكل ألف متر مكعب. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T08:07+0000
2023-01-04T08:07+0000
2023-01-04T08:08+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير/شباط، على مؤشر TTF تداولها عند 765.3 دولاراً لكل ألف متر مكعب، حيث تبلغ تكلفتها اعتبارًا من 10:08 بتوقيت موسكو 732.7 دولارًا.وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولار لكل ألف متر مكعب.وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
بيانات التداول تكشف انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7%
08:07 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
كشفت بيانات بورصة لندن للتداول، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض بأسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7%، حيث بلغت نحو 730-735 دولاراً لكل ألف متر مكعب.
وبحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير/شباط، على مؤشر TTF تداولها عند 765.3 دولاراً لكل ألف متر مكعب، حيث تبلغ تكلفتها اعتبارًا من 10:08 بتوقيت موسكو 732.7 دولارًا.
وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأعلن
مجلس الاتحاد الأوروبي تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.
وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".