https://sputnikarabic.ae/20230104/تركيا-تخطط-لاستضافة-قمة-دولية-للغاز-1071941829.html
تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز في فبراير/ شباط، لإطلاق البنية التحتية للغاز في المنطقة. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:22+0000
2023-01-04T21:22+0000
2023-01-04T21:24+0000
أخبار تركيا اليوم
قطاع الطاقة
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أنقرة- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة فاتح دونمز خلال رحلة لمقدونيا الشمالية.ووفقا لقناة محلية، فإن وزير الطاقة التركي دعا وزير الاقتصاد في الدولة الواقعة في منطقة البلقان لحضور القمة.وتدرس تركيا عرضا روسيا لتصبح مركزا لتجارة الغاز، وسط توقعات بأن تتخذ قرارا في هذا الشأن خلال العام الجاري.اكتشفت تركيا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حاليا إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.وذكر أردوغان، أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يناقش-مع-غازبروم-إمدادات-الغاز-وإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-1071036384.html
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أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة
أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة
تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
21:22 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 21:24 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز في فبراير/ شباط، لإطلاق البنية التحتية للغاز في المنطقة.
أنقرة- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة فاتح دونمز خلال رحلة لمقدونيا الشمالية.
ووفقا لقناة محلية، فإن وزير الطاقة التركي دعا وزير الاقتصاد في الدولة الواقعة في منطقة البلقان لحضور القمة.
وتدرس تركيا عرضا روسيا لتصبح مركزا لتجارة الغاز
، وسط توقعات بأن تتخذ قرارا في هذا الشأن خلال العام الجاري.
اكتشفت تركيا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حاليا إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.
وذكر أردوغان، أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.