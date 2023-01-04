عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/تركيا-تخطط-لاستضافة-قمة-دولية-للغاز-1071941829.html
تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز في فبراير/ شباط، لإطلاق البنية التحتية للغاز في المنطقة. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:22+0000
2023-01-04T21:24+0000
أخبار تركيا اليوم
قطاع الطاقة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
أنقرة- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة فاتح دونمز خلال رحلة لمقدونيا الشمالية.ووفقا لقناة محلية، فإن وزير الطاقة التركي دعا وزير الاقتصاد في الدولة الواقعة في منطقة البلقان لحضور القمة.وتدرس تركيا عرضا روسيا لتصبح مركزا لتجارة الغاز، وسط توقعات بأن تتخذ قرارا في هذا الشأن خلال العام الجاري.اكتشفت تركيا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حاليا إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.وذكر أردوغان، أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يناقش-مع-غازبروم-إمدادات-الغاز-وإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-1071036384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة
أخبار تركيا اليوم, قطاع الطاقة

تركيا تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز

21:22 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 21:24 GMT 04.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاستضافة قمة دولية للغاز في فبراير/ شباط، لإطلاق البنية التحتية للغاز في المنطقة.
أنقرة- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة فاتح دونمز خلال رحلة لمقدونيا الشمالية.
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
أردوغان يناقش مع "غازبروم" إمدادات الغاز وإنشاء مركز للغاز في تركيا
9 ديسمبر 2022, 19:49 GMT
ووفقا لقناة محلية، فإن وزير الطاقة التركي دعا وزير الاقتصاد في الدولة الواقعة في منطقة البلقان لحضور القمة.
وتدرس تركيا عرضا روسيا لتصبح مركزا لتجارة الغاز، وسط توقعات بأن تتخذ قرارا في هذا الشأن خلال العام الجاري.
اكتشفت تركيا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحل البحر الأسود في أواخر العام الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حاليا إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.
وذكر أردوغان، أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала