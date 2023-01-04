https://sputnikarabic.ae/20230104/تشاووش-أوغلو-يبلغ-نظيره-الإسرائيلي-أن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-غير-مقبول-1071934939.html

تشاووش أوغلو يبلغ نظيره الإسرائيلي أن اقتحام بن غفير للأقصى "غير مقبول"

تشاووش أوغلو يبلغ نظيره الإسرائيلي أن اقتحام بن غفير للأقصى "غير مقبول"

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، أن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية "غير... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T17:59+0000

2023-01-04T17:59+0000

2023-01-04T18:02+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية بينها قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت".وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية التركي "أعرب عن قلقه من اقتحام بن غفير الحرم القدسي".وقال تشاووش أوغلو إن اقتحام بن غفير للأقصى "غير مقبول"، مشددا على أهمية الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى.واقتحم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس يوم أمس الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين، وخلف إدانات عربية ودلوية واسعة، وحذرت الولايات المتحدة من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.من جانبه، شدد كوهين على أن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، مؤكدا أن اقتحام بن غفير لا يشكل تغييرا في السياسة، وسيتم الحفاظ على حرية العبادة في القدس لأتباع جميع الأديان.ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: "لقد تحدثت الآن مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي هنأني على تولي منصبي".وأضاف"تحدثنا عن أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البلدين، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية".وتابع كوهين: "بالإضافة إلى ذلك، قلت إن إسرائيل ستحافظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الاقصى)، ولا تشكل زيارة الوزير بن غفير تغييرا في السياسة"، مضيفا "سيتم الحفاظ على حرية العبادة في القدس لجميع الأديان".والوضع الراهن، أو ما يعرف بالإنجليزية بـ "ستاتس كو"، هو ذلك المتعلق بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية منذ إقراره في العهد العثماني.واستمر الوضع الراهن (القائم) خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ولاحقا في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.وينص الوضع الراهن، بما في ذلك على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط وتحت إداراتهم.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى منذ توليه مهام منصبه وزيرا للأمن القومي يوم الخميس الماضي، ضمن حكومة شكلها نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين الديني والقومي.إلا أن الوزير المتشدد لطالما أشعل توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح بالمدينة في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.

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