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"تعلمنا الكثير منكم"... إسرائيل تكرم قادة وأفراد "جيش لبنان الجنوبي"
"تعلمنا الكثير منكم"... إسرائيل تكرم قادة وأفراد "جيش لبنان الجنوبي"
أقام الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، حفل تكريم لأفراد وقادة "جيش لبنان الجنوبي، شمالي البلاد. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T19:43+0000
2023-01-04T19:43+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش بزعامة رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، قام بتكريم أفراد وقادة "جيش لبنان الجنوبي".وقلد الجنرال كوخافي والجنرال غوردين شهادة تقدير لعائلة سعد حداد، مؤسس "جيش لبنان الحر" بدعوى قيامه بإنجازاته وتعاونه مع الجيش الإسرائيلي.ولفت أفيخاي أدرعي إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" تعاون مع الجيش الإسرائيلي منذ أواخر السبعينات وحتى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في مايو من العام 2000، مشيرا إلى أن "خيار جيش لبنان الجنوبي في العمل والقتال جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي أظهر بطولة وواجبًا من أجل الأمن والهدوء على كلا طرفي الحدود".من جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي:فيما جدد قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية التزام بلاده بضمان استمرار الاهتمام بعائلات أفراد "جيش لبنان الحر"، قائلا:يشار إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" هو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بدعم من إسرائيل من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة من الجيش اللبناني في عام 1976 وقاتلت إلى جانب الجيش الإسرائيلي، حيث تولى سعد حداد، قيادة هذه العناصر، وبعد وفاته، خلفه أنطوان لحد.
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إسرائيل, لبنان, العالم العربي
إسرائيل, لبنان, العالم العربي

"تعلمنا الكثير منكم"... إسرائيل تكرم قادة وأفراد "جيش لبنان الجنوبي"

19:43 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أقام الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، حفل تكريم لأفراد وقادة "جيش لبنان الجنوبي، شمالي البلاد.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش بزعامة رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، قام بتكريم أفراد وقادة "جيش لبنان الجنوبي".
وقلد الجنرال كوخافي والجنرال غوردين شهادة تقدير لعائلة سعد حداد، مؤسس "جيش لبنان الحر" بدعوى قيامه بإنجازاته وتعاونه مع الجيش الإسرائيلي.
ولفت أفيخاي أدرعي إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" تعاون مع الجيش الإسرائيلي منذ أواخر السبعينات وحتى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في مايو من العام 2000، مشيرا إلى أن "خيار جيش لبنان الجنوبي في العمل والقتال جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي أظهر بطولة وواجبًا من أجل الأمن والهدوء على كلا طرفي الحدود".
من جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي:

لقد تعلمت الكثير منكم وأشكركم على ذلك. أعدكم، وعدا شخصيا، بأنني سأواصل المشاركة في موضوع تحسين ظروف جيش لبنان الجنوبي، هذا وعد أقطعه لكم.

فيما جدد قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية التزام بلاده بضمان استمرار الاهتمام بعائلات أفراد "جيش لبنان الحر"، قائلا:
سنظل وحدة أساس بالنسبة لكم وسنواصل ترسيخ وتعزيز العلاقة معكم.
يشار إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" هو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بدعم من إسرائيل من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة من الجيش اللبناني في عام 1976 وقاتلت إلى جانب الجيش الإسرائيلي، حيث تولى سعد حداد، قيادة هذه العناصر، وبعد وفاته، خلفه أنطوان لحد.
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