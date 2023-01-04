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https://sputnikarabic.ae/20230104/تلفزيون-بولندا-المركزي-يبث-عبارة-دفاع-روسيا-البطولي-خلال-نشرة-أخبار-1071934128.html
تلفزيون بولندا المركزي يبث عبارة "دفاع روسيا البطولي" خلال نشرة أخبار
تلفزيون بولندا المركزي يبث عبارة "دفاع روسيا البطولي" خلال نشرة أخبار
تفاعل قراء صحيفة "غازيتا بولسكا" البولندية، مع منشور حول ظهور عبارة "دفاع روسيا البطولي" في شريط أخبار تلفزيون بولندا المركزي "TVP Info". 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T17:31+0000
2023-01-04T17:31+0000
العالم
بولندا
روسيا
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وظهرت هذه العبارة في شريط أحمر، أثناء قراءة إحدى مذيعات القناة نشرة إخبارية، أفادت فيها بأن، الاستخبارات الأوكرانية، أشارت إلى أن الجيش الروسي يغير التكتيكات المتبعة في العملية العسكرية الخاصة، ويقوم بتدريب قوات الاحتياط الحديثة لإشراكها في العمليات.فكتب أحد المعلقين قائلا: "أحيانا يتم نشر الحقيقة عن طريق الخطأ"، وفقا لـ "RT".وعلق آخر: "يبدو أن أحد العاملين في القناة خلط بين قهوة الصباح، وإكسير الحقيقة".وكتب آخر: "هذا ليس خطأ، هذه أمنية "القانون والعدالة"، للعام الجديد"وأضاف آخر: "ما يدور في العقل، يجري على اللسان".يذكر أن مسؤولي تلفزيون بولندا المركزي "TVP Info"، لم يعلقوا على الحادثة حتى اللحظة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدى 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221231/محلل-عسكري-يتحدث-عن-التكتيكات-الجديدة-للقوات-المسلحة-الروسية-في-استخدام-الصواريخ-1071789271.html
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العالم, بولندا, روسيا
العالم, بولندا, روسيا

تلفزيون بولندا المركزي يبث عبارة "دفاع روسيا البطولي" خلال نشرة أخبار

17:31 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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تفاعل قراء صحيفة "غازيتا بولسكا" البولندية، مع منشور حول ظهور عبارة "دفاع روسيا البطولي" في شريط أخبار تلفزيون بولندا المركزي "TVP Info".
وظهرت هذه العبارة في شريط أحمر، أثناء قراءة إحدى مذيعات القناة نشرة إخبارية، أفادت فيها بأن، الاستخبارات الأوكرانية، أشارت إلى أن الجيش الروسي يغير التكتيكات المتبعة في العملية العسكرية الخاصة، ويقوم بتدريب قوات الاحتياط الحديثة لإشراكها في العمليات.
فكتب أحد المعلقين قائلا: "أحيانا يتم نشر الحقيقة عن طريق الخطأ"، وفقا لـ "RT".
وأضاف آخر: "في الواقع، ليس هناك خطأ، فروسيا تحارب لمنع الولايات المتحدة وحلف الناتو، من نشر أسلحتهم النووية على حدودها".
وعلق آخر: "يبدو أن أحد العاملين في القناة خلط بين قهوة الصباح، وإكسير الحقيقة".
وكتب آخر: "هذا ليس خطأ، هذه أمنية "القانون والعدالة"، للعام الجديد"
وأضاف آخر: "ما يدور في العقل، يجري على اللسان".
يذكر أن مسؤولي تلفزيون بولندا المركزي "TVP Info"، لم يعلقوا على الحادثة حتى اللحظة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدى 8 سنوات".
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