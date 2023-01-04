https://sputnikarabic.ae/20230104/خبير-عسكري-يحذر-الجنود-الروس-من-استخدام-هواتفهم-1071923002.html
خبير عسكري يحذر الجنود الروس من استخدام هواتفهم
خبير عسكري يحذر الجنود الروس من استخدام هواتفهم
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تعتزم إدخال معدات عسكرية جديدة للمعركة في أوكرانيا؛ تقارب سوري - تركي؛ حراك عربي ضد اقتحام بن غفير للأقصى؛ المملكة المتحدة تعلق... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:42+0000
2023-01-04T13:42+0000
2023-01-04T13:42+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري يحذر الجنود الروس من استخدام هواتفهم
خبير عسكري يحذر الجنود الروس من استخدام هواتفهم
أعلن الفريق سيرغي سيفريوكوف، النائب الأول لرئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، أن عدد القتلى من الجنود الروس وصل إلى 89 وأن السبب الرئيس لما حدث هو أن العسكريين استخدموا هواتفهم المحمولة بكثافة في تلك الليلة فحدد العدو مكانهم.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، أكرم خريف لـ"بلا قيود":خبير سوري يوضح سبب تقرب أنقرة من دمشقكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيعقد لقاء منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق.وخلال حديث لـ"بلا قيود"، قال جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير عسكري يحذر الجنود الروس من استخدام هواتفهم
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تعتزم إدخال معدات عسكرية جديدة للمعركة في أوكرانيا؛ تقارب سوري - تركي؛ حراك عربي ضد اقتحام بن غفير للأقصى؛ المملكة المتحدة تعلق استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال؛ لماذا فضل رونالدو "النصر" السعودي على الأندية الأوروبية؟
أعلن الفريق سيرغي سيفريوكوف، النائب الأول لرئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، أن عدد القتلى من الجنود الروس وصل إلى 89 وأن السبب الرئيس لما حدث هو أن العسكريين استخدموا هواتفهم المحمولة بكثافة في تلك الليلة فحدد العدو مكانهم.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، أكرم خريف لـ"بلا قيود":
"استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر الصور الشخصية عليها، يمكن العدو من تحديد إحداثيات الأماكن التي كان فيها الجنود الروس، وهذه مسؤولية قادة الوحدات، فكان يجب الحذر أكثر خلال استخدام الكمبيوترات والهواتف الذكية التي تعتبر ضرورية للجندي الروسي لأغراض عسكرية خلال المعركة، ولا يمكن نزعها بشكل كامل، لكن كان يجب توعية الجنود لعدم نشر صور شخصية أو استخدام الهواتف للحديث مع الأهل أو لأغراض شخصية، أما بالنسبة لإدخال روسيا طائرات استراتيجية في المعركة، فإنه سيسهم بزيادة كثافة القصف، وسيكون بالإمكان إطلاق صواريخ من أماكن أبعد، وبشكل كبير، ولا ترصد بالرادات، وبالتالي يزيد من المباغتة".
خبير سوري يوضح سبب تقرب أنقرة من دمشق
كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيعقد لقاء منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق.
وخلال حديث لـ"بلا قيود"، قال جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق:
"النظام التركي الذي أوغل في الدم السوري صحا اليوم على أهمية التقارب مع سوريا، ولا سيما بعد سقوط تجربة الأخوان المسلمين الذي يعتبر أردوغان زعيما فيها، ولأن سورية هي بوابة العبور لتركيا من الناحية الإقليمية والجغرافية والاقتصادية والمالية والسياسية باتجاه كل العالم العربي، اليوم خسر النظام التركي كل شيء خسر نفوذه وسمعته واقتصاده والكثير من الراي العام في تركيا، فتركيا بحاجة لوصل ما انقطع، المعارضون السوريون هم بيادق يلعب بهم حقان فيدان، رئيس المخابرات التركية، فالذي يمول هذه المعارضة ويبرزها ويسلط الأضواء عليها في المحافل الدولية هو النظام التركي ولكن عندما ينتهي دورهم الذي يؤدونه سينتهون".
التفاصيل في الملف الصوتي...