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https://sputnikarabic.ae/20230104/دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-1071918587.html
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
تتضمن مهام المقاتلات والطائرات الهجومية مهام متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:18+0000
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ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.وتضم القوات الجوية لأي دولة أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية

11:18 GMT 04.01.2023
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تتضمن مهام المقاتلات والطائرات الهجومية مهام متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية.
ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.
وتضم القوات الجوية لأي دولة أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية - سبوتنيك عربي
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