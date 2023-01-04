https://sputnikarabic.ae/20230104/دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-1071918587.html
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
تتضمن مهام المقاتلات والطائرات الهجومية مهام متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:18+0000
2023-01-04T11:18+0000
2023-01-04T11:18+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.وتضم القوات الجوية لأي دولة أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
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تتضمن مهام المقاتلات والطائرات الهجومية مهام متنوعة تشمل مهاجمة أهداف برية، إضافة إلى مهام الاشتباك مع أهداف جوية معادية.
ويشمل تسليح هذه الطائرات قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ "جو - أرض" لمهاجمة أهداف برية وصواريخ "جو - جو" لمهاجمة الطائرات المعادية.
وتضم القوات الجوية لأي دولة أنواع مختلفة من الطائرات الحربية بينها المقاتلات والطائرات الهجومية، التي تمتلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منها.