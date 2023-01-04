https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيسة-تايوان-تتعهد-بتعزيز-دفاع-الجزيرة-في-لقاء-مع-راسموسن-1071918865.html
رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن
رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن
أبلغت زعيمة تايوان، تساي إنغ ون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:40+0000
2023-01-04T11:40+0000
2023-01-04T11:40+0000
العالم
أخبار تايوان
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وقالت تساي: "للمضي قدما، سنواصل تحسين قدراتنا الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضافت الرئيسة التايوانية أن الجزيرة تواجه "استبدادا متزايدا باستمرار".راسموسن، المؤسس المشارك لمؤسسة تحالف الديمقراطيات والذي شغل أيضا منصب رئيس وزراء الدنمارك من 2001 إلى 2009 والأمين العام لحلف الناتو من 2009 إلى 2014، يزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير/كانون الثاني.وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت تساي تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد من الأشهر الأربعة الحالية اعتبارا من 1 يناير 2024، وسط التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تايوان
رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن
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أبلغت زعيمة تايوان، تساي إنغ ون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.
وقالت تساي: "للمضي قدما، سنواصل تحسين قدراتنا الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضافت الرئيسة التايوانية أن الجزيرة تواجه "استبدادا متزايدا باستمرار".
راسموسن، المؤسس المشارك لمؤسسة تحالف الديمقراطيات والذي شغل أيضا منصب رئيس وزراء الدنمارك من 2001 إلى 2009 والأمين العام لحلف الناتو من 2009 إلى 2014، يزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير/كانون الثاني.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت تساي تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد من الأشهر الأربعة الحالية اعتبارا من 1 يناير 2024، وسط التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.