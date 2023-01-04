عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيسة-تايوان-تتعهد-بتعزيز-دفاع-الجزيرة-في-لقاء-مع-راسموسن-1071918865.html
رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن
رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن
أبلغت زعيمة تايوان، تساي إنغ ون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:40+0000
2023-01-04T11:40+0000
العالم
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/83/1029428340_0:305:4424:2794_1920x0_80_0_0_26816a048f0a3ded3552284746289317.jpg
وقالت تساي: "للمضي قدما، سنواصل تحسين قدراتنا الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضافت الرئيسة التايوانية أن الجزيرة تواجه "استبدادا متزايدا باستمرار".راسموسن، المؤسس المشارك لمؤسسة تحالف الديمقراطيات والذي شغل أيضا منصب رئيس وزراء الدنمارك من 2001 إلى 2009 والأمين العام لحلف الناتو من 2009 إلى 2014، يزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير/كانون الثاني.وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت تساي تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد من الأشهر الأربعة الحالية اعتبارا من 1 يناير 2024، وسط التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/83/1029428340_146:0:4279:3100_1920x0_80_0_0_96155681559ee68a28cde011275071ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تايوان
العالم, أخبار تايوان

رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن

11:40 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إينج
رئيسة تايوان تساي إينج - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / SAM YEH
تابعنا عبرTelegram
أبلغت زعيمة تايوان، تساي إنغ ون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.
وقالت تساي: "للمضي قدما، سنواصل تحسين قدراتنا الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضافت الرئيسة التايوانية أن الجزيرة تواجه "استبدادا متزايدا باستمرار".
راسموسن، المؤسس المشارك لمؤسسة تحالف الديمقراطيات والذي شغل أيضا منصب رئيس وزراء الدنمارك من 2001 إلى 2009 والأمين العام لحلف الناتو من 2009 إلى 2014، يزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير/كانون الثاني.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت تساي تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد من الأشهر الأربعة الحالية اعتبارا من 1 يناير 2024، وسط التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала