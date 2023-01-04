https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيس-وزراء-اليابان-يزور-واشنطن-13-يناير-للقاء-بايدن-1071914869.html
رئيس وزراء اليابان يزور واشنطن 13 يناير للقاء بايدن
رئيس وزراء اليابان يزور واشنطن 13 يناير للقاء بايدن
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لافتا... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T09:21+0000
2023-01-04T09:21+0000
2023-01-04T09:21+0000
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وستكون الزيارة أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن الاجتماع مع بايدن سيكون "بالغ الأهمية" ويظهر تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.وأوضح كيشيدا أنه سيناقش أيضا مع الرئيس الأمريكي السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة.كما أشار إلى أنه يعتزم أيضا زيارة فرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا هذا الشهر، حيث أن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض في بيان إن زيارة رئيس الوزراء الياباني "ستزيد من تعميق العلاقات بين البلدين".ومن المتوقع أن يناقش الجانبان التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك مواضيع تتعلق بملفات كوريا الشمالية والصين، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية وسبل معالجة تغير المناخ.
https://sputnikarabic.ae/20230104/البيت-الأبيض-بايدن-يستقبل-الجمعة-رئيس-الوزراء-الياباني-لبحث-تعزيز-العلاقات-1071910868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن
رئيس وزراء اليابان يزور واشنطن 13 يناير للقاء بايدن
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لافتا إلى أنه سيزور أيضا حلفاء آخرين لمجموعة السبع هذا الشهر.
وستكون الزيارة أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأضاف
رئيس الوزراء الياباني أن الاجتماع مع بايدن سيكون "بالغ الأهمية" ويظهر تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.
وأوضح كيشيدا أنه سيناقش أيضا مع الرئيس الأمريكي السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة.
كما أشار إلى أنه يعتزم أيضا زيارة فرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا هذا الشهر، حيث أن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض
في بيان إن زيارة رئيس الوزراء الياباني "ستزيد من تعميق العلاقات بين البلدين".
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك مواضيع تتعلق بملفات كوريا الشمالية والصين، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية وسبل معالجة تغير المناخ.