https://sputnikarabic.ae/20230104/رونالدو-من-السعودية-لن-تكون-نهايتي-بالمجيء-إلى-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071911860.html
رونالدو من السعودية: لن تكون نهايتي بالمجيء إلى "جنوب أفريقيا"... فيديو
رونالدو من السعودية: لن تكون نهايتي بالمجيء إلى "جنوب أفريقيا"... فيديو
أثار أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "خطأ" في أول مؤتمر صحفي له في المملكة العربية السعودية بعد... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T06:36+0000
2023-01-04T06:36+0000
2023-01-04T06:36+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1e/1071779795_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_9463ad9d94da804629a32bf7e33d99ae.jpg
وانتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي وقوله إنه أتى إلى "جنوب أفريقيا".وأبرز نشطاء "زلة لسان" رونالدو حيث قال: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم وتطورها أصبح مختلف".وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.ويذكر أن رونالدو قد وقع عقدا مع النصر السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، على أن يرتدي قميصا يحمل رقم 7.وبذلك سيلعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 37 عاما، والذي فاز بخمس جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خارج أوروبا لأول مرة في مسيرته الطويلة.
https://sputnikarabic.ae/20230103/رونالدو-يكشف-عن-رفضه-عروض-كثيرة-قبل-الانضمام-إلى-النصر-السعودي-1071908899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1e/1071779795_140:0:1256:837_1920x0_80_0_0_bc02d555e22c62dafc3d5fe8fdc7e6ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رونالدو من السعودية: لن تكون نهايتي بالمجيء إلى "جنوب أفريقيا"... فيديو
تابعنا عبر
أثار أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "خطأ" في أول مؤتمر صحفي له في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه لنادي النصر.
وانتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي وقوله إنه أتى إلى "جنوب أفريقيا".
وأبرز نشطاء "زلة لسان" رونالدو
حيث قال: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم وتطورها أصبح مختلف".
وأضاف رونالدو: "بالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب أفريقيا..".
وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.
ويذكر أن رونالدو قد وقع عقدا مع النصر السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، على أن يرتدي قميصا يحمل رقم 7.
وبذلك سيلعب البرتغالي الدولي
البالغ من العمر 37 عاما، والذي فاز بخمس جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خارج أوروبا لأول مرة في مسيرته الطويلة.