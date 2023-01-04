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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/زيلينسكي-يقول-إنه-أجرى-محادثات-مع-ترودو-وناقش-خطوات-نحو-صيغة-السلام-1071910181.html
زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع ترودو وناقش خطوات نحو صيغة السلام
زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع ترودو وناقش خطوات نحو صيغة السلام
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إنه ناقش تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وخطوات تنفيذ صيغة السلام في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T01:08+0000
2023-01-04T01:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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وقال زيلينسكي، "محادثة موضوعية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. لقد ناقشنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة التهديدات ومخاطر التصعيد في الجبهة. لقد أعربت عن امتناني لدعم دولتنا القوي من قبل كندا. واتفقنا على خطوات لتطبيق صيغة السلام".في وقت سابق يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيلنسكي أن هولندا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا على "كسب" الصراع.كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لزيلينسكي خلال محادثة هاتفية في وقت سابق من اليوم أن لندن ستواصل دعم كييف على المدى الطويل.في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف تريد عقد قمة سلام في غضون شهرين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط. لم يكن لدى الأمم المتحدة ما تقوله فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمته أوكرانيا لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المتحدث باسم المنظمة فرحان حق.وبحسب مكتب غوتيريش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة مستعد للتوسط فقط إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا، على المشاركة في القمة.وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في رده على اقتراح كوليبا، إن عقد "قمة سلام" بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل.
https://sputnikarabic.ae/20230104/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1071910047.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع ترودو وناقش خطوات نحو صيغة السلام

01:08 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / Angela Weiss
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إنه ناقش تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وخطوات تنفيذ صيغة السلام في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وقال زيلينسكي، "محادثة موضوعية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. لقد ناقشنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة التهديدات ومخاطر التصعيد في الجبهة. لقد أعربت عن امتناني لدعم دولتنا القوي من قبل كندا. واتفقنا على خطوات لتطبيق صيغة السلام".
وفي منشور آخر على تليغرام، قال زيلينسكي إنها "المحادثة الدولية الرابعة يوم الثلاثاء".
في وقت سابق يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيلنسكي أن هولندا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا على "كسب" الصراع.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لزيلينسكي خلال محادثة هاتفية في وقت سابق من اليوم أن لندن ستواصل دعم كييف على المدى الطويل.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
00:03 GMT
في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف تريد عقد قمة سلام في غضون شهرين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط. لم يكن لدى الأمم المتحدة ما تقوله فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمته أوكرانيا لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المتحدث باسم المنظمة فرحان حق.
وبحسب مكتب غوتيريش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة مستعد للتوسط فقط إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا، على المشاركة في القمة.
وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في رده على اقتراح كوليبا، إن عقد "قمة سلام" بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:52 GMT
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