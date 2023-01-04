https://sputnikarabic.ae/20230104/زيلينسكي-يقول-إنه-أجرى-محادثات-مع-ترودو-وناقش-خطوات-نحو-صيغة-السلام-1071910181.html

زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع ترودو وناقش خطوات نحو صيغة السلام

زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع ترودو وناقش خطوات نحو صيغة السلام

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إنه ناقش تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وخطوات تنفيذ صيغة السلام في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T01:08+0000

2023-01-04T01:08+0000

2023-01-04T01:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

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وقال زيلينسكي، "محادثة موضوعية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. لقد ناقشنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة التهديدات ومخاطر التصعيد في الجبهة. لقد أعربت عن امتناني لدعم دولتنا القوي من قبل كندا. واتفقنا على خطوات لتطبيق صيغة السلام".في وقت سابق يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيلنسكي أن هولندا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا على "كسب" الصراع.كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لزيلينسكي خلال محادثة هاتفية في وقت سابق من اليوم أن لندن ستواصل دعم كييف على المدى الطويل.في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف تريد عقد قمة سلام في غضون شهرين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط. لم يكن لدى الأمم المتحدة ما تقوله فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمته أوكرانيا لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المتحدث باسم المنظمة فرحان حق.وبحسب مكتب غوتيريش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة مستعد للتوسط فقط إذا وافقت جميع الأطراف بما في ذلك روسيا، على المشاركة في القمة.وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في رده على اقتراح كوليبا، إن عقد "قمة سلام" بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا أمر مستحيل.

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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي